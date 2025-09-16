台灣目標提高無人機生產規模 專家：關稅恐成阻礙

烏克蘭成功用無人機在俄烏戰場上取得豐碩戰果，目標每年生產400萬架無人機；台灣也想提高無人機的生產製造，不過有專家指出，美國的對台關稅有可能弱化台灣在海外市場的競爭力，阻礙台灣無人機擴大生產規模。

烏克蘭成功運用無人機在俄烏戰場上以小博大，已經成為烏克蘭對抗俄羅斯不可或缺的戰力，烏軍近日更出動大批無人機，成功打擊俄國的基里希煉油廠。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）近日表示，俄國的裝備損失至少有23%是受到烏軍無人機的攻擊；烏克蘭官員則稱至少70%的成功襲擊來自於他們的無人機。

烏克蘭的無人機工業現在已可以每月生產20萬架各型無人機，未來目標要達到年產量400萬架；烏克蘭總統澤倫斯基今年6月，甚至估計烏克蘭的無人機年產量有潛力達到800萬架，只不過缺乏相應的資金。

台灣致力於提升不對稱作戰能力，也希望能夠擴大無人機的生產規模，航空周刊編輯傅長壽（Matthew Fulco）引用數據指出，台灣今年前4個月生產不足4千架無人機，指台灣的無人機產業才正要啟動。

而根據智庫科技、民主與社會研究中心（DSET）的研究，雖然台灣目標在2028年前每年生產18萬架無人機，但台灣近一年實際產量仍不足1萬架。

傅長壽也點出，目前台灣被美國額外課徵20%的關稅，雖然比印度低，但仍高於同樣致力於無人機市場的日本和南韓，台灣應該密切關注是否能夠獲得豁免；傅長壽也表示，美國232關稅雖然據說是瞄準中國的無人機，但川普政府也不斷提到希望在美國生產製造。

美台商會副會長馬珞丹（Lotta Danielsson）表示，台灣的國內無人機市場相對較小，導致每一架的無人機的成本更高，必須藉由擴大海外市場來擴大生產規模；她指出，如果成本價太高，就很難在價格上做競爭，就更難提高規模。

馬珞丹也表示，雖然賴清德總統支持無人機產業的發展，他還沒有看到一個戰略願景，以及全政府的投入，包括稅務誘因、鼓勵研發、投資大學研究訓練、建立公私合作、保護相關企業免於中國制裁等。