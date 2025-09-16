聽新聞
行庫預期 央行房市管制給彈性

聯合報／ 記者任珮云廖珮君林勁傑／台北報導

中央銀行將於周四舉行第三季理監事會，市場聚焦是否鬆綁房市管制，行庫圈普遍預期，央行將針對特定措施調整，包括集中度管理可望有「彈性」。

據悉，央行近期在與銀行溝通「集中度管制措施」時表態，若因承作自住或首購族房貸，使集中度比率與原訂目標出現「些微差距」，仍可視為合理。這裡所指的差距大約在一個百分點上下，例如銀行原訂要將集中度降至百分之卅五，但因自住、首購需求較多，實際落在百分之卅六，只要差異合理，央行即可接受。

央行自去年以來嚴控不動產集中度，至今年七月，全體銀行不動產貸款集中度平均約百分之卅六點九，仍高於央行理想值百分之卅六。行庫高層說，雖央行短期內仍不會直接鬆綁集中度計算，但近期與行庫溝通時已展現彈性，對承作新青安貸款比率高者給予正面評價。以台銀為例，因配合政策承作大量公教與青安房貸，集中度難以完全達標，但央行仍給予自主彈性。

市場關注央行是否調整第二戶貸款從最高五成放寬至六成，同時檢視豪宅貸款門檻。但金融圈普遍認為，央行不至於全面放寬管制，但第二戶貸款成數、豪宅門檻以及不動產集中度管理，可望有更大彈性。

