聽新聞
0:00 / 0:00

能用都用了 台電調度備戰夜尖峰

聯合報／ 記者林海徐白櫻張策李成蔭／連線報導

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台供電吃緊，台電燃煤發電機組林口二號機昨天上午又發生故障，發電量再少八百ＭＷ，等於少了百分之二的電力供給，台電緊急調度興達三、四號機組，以及抽蓄水力、需求端管理等措施，「能用都用了」，力保夜尖峰備轉容量率達百分之六以上。

台電表示，林口二號機昨上午因發電機勵磁機系統異常，導致機組跳脫解聯，台電人員全力緊急搶修中。台電一開始預估昨天就可修復完畢恢復供電，但直到昨晚八時台電才確認今天持續搶修。台電副總經理蔡志孟說，發電機勵磁機系統異常導致機組跳脫解聯，這一情況是首次發生，團隊會設法盡快修復。

據了解，在興達電廠一號機回歸供電前，台電將持續面臨夜尖峰緊急調度供電挑戰，甚至在日尖峰都得啟動備用機組的窘境。目前台電仍以日尖峰備轉容量率維持百分之十以上、夜尖峰百分之六以上為目標。

「呃，又故障了？」國民黨立法院黨團書記長林沛祥直呼，這就表示民眾用電量持續在成長，但國家能源政策跟不上用電量，只好把能用的所有機組都拿出來用，結果就是如今這情況。國民黨立委洪孟楷也批評，從興達電廠事件，就看得出民進黨政府的能源政策相對脆弱，猶如每天走鋼索，如此下去，對民生經濟發展沒有幫助，民進黨應正視問題、台電也應給交代，專業問題應交由專業來解決。

台電 電力 林口 興達電廠

延伸閱讀

供電吃緊？ 興達電廠燃煤備用3、4號機組今天再度上場救援

台中到通霄的海底輸氣管線工程標案遭業者質疑？ 台電回應了

興達電廠爆炸後林口二號機今又故障 供電雪上加霜少了2%

興達電廠爆炸 林沛祥：別因錯誤能源政策 讓民眾生命、財產受損

相關新聞

繼財訊「50影響力人物」後 亞大創辦人蔡長海獲頒工研院院士

亞洲大學創辦人蔡長海博士今獲頒第14屆工業技術研究院院士殊榮，這也是蔡長海繼去年與NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳、AM...

供電雪上加霜！林口2號機故障 興達新1號機回歸前供電持續警戒

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台用電吃緊的狀況雪上加霜，台電燃煤發電機組林口2號機15日上午又發生故障，發電量又少了80...

工研院52周年院慶 添5新院士

工研院昨舉辦五十二周年院慶暨第十四屆院士授證典禮，今年有五名新科院士獲頒殊榮，涵蓋半導體、工程營造及生醫領域。副總統蕭美...

關稅受創產業補貼薪資？學者籲嚴審

最低工資審議今年考量美國關稅談判未明，壓線在最低工資法規定的第三季前舉行。外界預料，今年將比照疫情期間，提供受創產業薪資...

最低工資審議 勞團要求調升4%

最低工資審議會將於廿六日登場，連十漲看來勢在必行，調幅多少才是主戰場，明年最低工資有可能直逼三萬元？美國對等關稅、匯率等...

行庫預期 央行房市管制給彈性

中央銀行將於周四舉行第三季理監事會，市場聚焦是否鬆綁房市管制，行庫圈普遍預期，央行將針對特定措施調整，包括集中度管理可望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。