能用都用了 台電調度備戰夜尖峰

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台供電吃緊，台電燃煤發電機組林口二號機昨天上午又發生故障，發電量再少八百ＭＷ，等於少了百分之二的電力供給，台電緊急調度興達三、四號機組，以及抽蓄水力、需求端管理等措施，「能用都用了」，力保夜尖峰備轉容量率達百分之六以上。

台電表示，林口二號機昨上午因發電機勵磁機系統異常，導致機組跳脫解聯，台電人員全力緊急搶修中。台電一開始預估昨天就可修復完畢恢復供電，但直到昨晚八時台電才確認今天持續搶修。台電副總經理蔡志孟說，發電機勵磁機系統異常導致機組跳脫解聯，這一情況是首次發生，團隊會設法盡快修復。

據了解，在興達電廠一號機回歸供電前，台電將持續面臨夜尖峰緊急調度供電挑戰，甚至在日尖峰都得啟動備用機組的窘境。目前台電仍以日尖峰備轉容量率維持百分之十以上、夜尖峰百分之六以上為目標。

「呃，又故障了？」國民黨立法院黨團書記長林沛祥直呼，這就表示民眾用電量持續在成長，但國家能源政策跟不上用電量，只好把能用的所有機組都拿出來用，結果就是如今這情況。國民黨立委洪孟楷也批評，從興達電廠事件，就看得出民進黨政府的能源政策相對脆弱，猶如每天走鋼索，如此下去，對民生經濟發展沒有幫助，民進黨應正視問題、台電也應給交代，專業問題應交由專業來解決。