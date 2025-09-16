聽新聞
國泰金看經濟：推動AI 台灣有電力隱憂

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，政府若要推動ＡＩ十大建設與半導體等新興產業，電力供應將是最大瓶頸。本報資料照片
國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，政府若要推動ＡＩ十大建設與半導體等新興產業，電力供應將是最大瓶頸。本報資料照片

國泰台大產學合作計畫協同主持人、中央大學經濟系教授徐之強表示，台灣長期存在電力供應、少子化及產業集中於半導體三大隱憂。此外，儘管政府普發現金一萬元可望刺激消費，但即便民間消費回升，明年出口可能也不若今年強勁，經濟結構調整將是關鍵挑戰。

國泰金控昨舉行「二○二五年第三季台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，徐之強指出，政府若要推動ＡＩ十大建設與半導體等新興產業，電力供應將是最大瓶頸，從最近的發展看，「台灣電力供給需要再加強規畫」。

此外，韓媒報導台灣今年人均國內生產毛額（ＧＤＰ）可望超越南韓，徐之強說，這的確是對台灣經濟成長的肯定，但人均ＧＤＰ是ＧＤＰ除以人口，所以不能只看分子（ＧＤＰ），也要看分母（人口）變化，台灣人口呈現負成長，意味就算ＧＤＰ不成長，當人口減少時，人均ＧＤＰ也會上升。少子化造成分母減少的結果，長期來看反而是隱憂。

他表示，台灣經濟今年受惠於半導體產業、ＡＩ發展，南韓表現就沒那麼好。但若未來ＡＩ投資過剩，景氣下滑，台灣受到衝擊也可能最大，台積電確實對台灣很重要，但台灣不能只有台積電，否則反而會成為台股乃至於台灣的系統性風險。

針對今、明年的經濟成長率，國泰金台大合作團隊指出，在ＡＩ趨勢與關稅效應支持下，今年全年ＧＤＰ成長率可望達百分之四點五，高於預測的百分之二點八；考量明年關稅負面影響因素浮現，加上今年的高基期因素，預測明年的經濟成長率為百分之二，低於主計總處預估的百分之二點八一。

金融市場方面，國泰金控投資長程淑芬表示，即使明年經濟成長率僅百分之二，仍可視為健康成長，主要是今年出口表現過於突出，使得明年基期墊高。她認為台股本益比目前約在十六倍，雖不是特別便宜，但也不算昂貴。投資人若持有題材性或偏炒作的股票，應檢視相關利多是否真能在明年落實。

徐之強也談到短期的結構矛盾。他表示，今年出口年增率表現亮眼，但民間消費幾乎零成長。因為之後有「天上掉下來的一萬元現金」，可望刺激消費，即便消費回升，明年出口可能也不若今年強勁，經濟結構調整將是關鍵挑戰。

展望未來，國泰金指出，美國高關稅影響、聯準會降息速度與幅度、中國政策與景氣變化、台灣央行房市管制及ＡＩ應用進展，將是二○二五至二○二六年影響台灣經濟表現的五個主要變數。

