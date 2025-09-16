工研院52周年院慶 添5新院士

工研院昨舉辦五十二周年院慶暨第十四屆院士授證典禮，今年有五名新科院士獲頒殊榮，涵蓋半導體、工程營造及生醫領域。副總統蕭美琴授證時表示，感謝新科院士對台灣的貢獻，工研院扮演產官學研關鍵平台，讓台灣人才技術與世界連結。

蕭美琴表示，工研院剛創立時，台灣在地緣、外交面臨前所未有的挑戰，世界石油危機帶來新的經濟困局，但台灣的造山者、工研院夥伴異軍突起，奠定今日經濟發展和工業基礎，她有信心預期未來的奇蹟。

工研院董事長吳政忠說，工研院持續推動ＡＩ化與數位雙軸轉型，今年首度舉辦創新周，盼促進跨域合作、產業升級，期待能鏈結夥伴、深化合作。

五名新科院士發表感言。台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑表示，團隊突破瓶頸、開發全球領先技術，將持續推動創新。

中鼎集團總裁余俊彥表示，採用工研院技術，建置全球首座工業廢水回用至半導體製程的再生水廠，樹立綠色工程典範。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，盼結合工研院、學術與醫療界，推動精準智慧醫療、人工智慧與新藥開發。

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁說，ＡＩ帶來新產業契機，工研院可統籌晶片、資料中心與應用軟體，打造世界級平台。

台大醫療體系管理發展中心主任暨台大醫學院小兒科特聘教授倪衍玄說，工研院結合生技、資通與ＡＩ，帶來難以取代的競爭力。