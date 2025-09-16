聽新聞
關稅受創產業補貼薪資？學者籲嚴審

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

最低工資審議今年考量美國關稅談判未明，壓線在最低工資法規定的第三季前舉行。外界預料，今年將比照疫情期間，提供受創產業薪資補貼。不過，學者提醒，補貼應嚴格審查，不該人人有獎。

經濟部長龔明鑫日前透露，已與勞動部初步討論調升配套，外界因而推測今年審議將端出配套措施，來減緩調升最低工資對關稅受創產業的影響。

疫情期間，曾連續兩年針對受疫情影響產業，提供雇主發給全職最低工資薪資每人一千元補貼。二○二二年核發一萬二七五三案、補貼約四點二三億元，二○二三年核准一萬八○一六件，補貼五點四四億元，人數則分別為四十七萬六四一六、六十六萬一六八八人次。

台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，先前補貼資格以受疫情衝擊的內需產業為主，後來放寬補貼製造業，他不反對補貼配套，但應嚴格審查，不該人人有獎。辛炳隆也擔心，天災人禍頻繁，加上經濟情勢愈來愈波動，未來補貼將成常態。

他指出，當時最低工資補貼是由勞動部編列就安基金、經濟部來執行，假設未來補貼將常態化，補助機制就該嚴格把關，落實補貼要達到的政策目的，補貼到該補貼的產業。他另提醒，美國最高法院正在審理川普政府的關稅政策是否違法，假設訴訟結果是關稅無效，明年的薪資補貼是否該取消？建議討論方案時，應附加補助啟動時間的但書。

淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳也說，廠商有困難政府要補貼，他不會反對，但要看怎麼補貼、有沒有效？重點在須釐清哪些產業實質受美國關稅衝擊，不是說今年獲利差就是受關稅影響，也可能是廠商本來就經營不善。

疫情 最低工資

