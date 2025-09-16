最低工資審議 勞團要求調升4%

最低工資審議會將於廿六日登場，連十漲看來勢在必行，調幅多少才是主戰場，明年最低工資有可能直逼三萬元？美國對等關稅、匯率等因素，將成為今年勞資攻防重點。

從蔡英文總統到賴清德總統任內，最低工資已經連續九年調漲，月薪從二萬八元調升至今年的二萬八五九○元，調幅約四十二點九％，時薪從一二○元漲至一九○元，調幅約五十八點三％。

經濟部長龔明鑫日前說，上半年總體經濟數據雖然亮眼，但僅高科技業獨好，傳產、中小企業則因美國關稅陷入困境。更稱「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」。

審議委員勞方代表、全國產業總工會堅持應循過往慣例，全額反映消費者物價指數年增率（ＣＰＩ），經濟成長率（ＧＤＰ）勞資對半共享，調漲百分之四，月薪拉升至二萬九七三四元、時薪一九八元。

根據最新出爐的最低工資研究小組報告指出，雖可知目前國內ＣＰＩ指數有走緩跡象，但部分類別年增率仍高，基於反映生活成本考量，最低工資應依ＣＰＩ變動情形而有所調整，從經濟成長果實合理分享角度而言，國內最低工資也應有所反映，但目前各產業發展狀況有差異，減班休息人數也有增加趨勢，顯示勞動市場後續可能有所變化。

全國產業總工會理事長戴國榮說，近年審議默契是ＣＰＩ足額反映、ＧＤＰ對半勞資共享。據主計總處公布今年ＣＰＩ預測年增率百分之一點七六，經濟成長率預估值為百分之四點四五，依此計算，明年調幅約百分之四。

戴國榮認為，不否認關稅可能帶來的衝擊，但資方必須拿出量化數據，哪些行業、多少勞工人數會受衝擊？而這其中，又有多少勞工適用最低工資？如果受創產業的勞工薪資大多高於最低工資，那麼，明年調升最低工資，對這些產業的人事成本根本沒影響。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋也說，國際經濟情勢變動也不是只有台灣要面對，德國、法國、日韓、澳洲、越南等仍決定調升明年最低工資，維持邊際勞工的實質購買力。明年最低工資應至少調至三萬元，才能符合勞工的基本生活水準。

最低工資審議會學者代表、台大國發所兼任副教授辛炳隆則說，須考量物價上漲，應參採指標ＣＰＩ是不可協商的，一定要反映，重點將擺在勞資要如何分配經濟成長果實，在ＧＤＰ分配上做彈性調整。

另名學者代表、淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳認為，調升最低工資的目標，是為了保護邊際勞工，資方宣稱受關稅衝擊，就要拿出客觀數據佐證，他以減班休息人數相對多的工具機產業為例，最大出口是中國大陸，工具機輸美比例並不高，不見得美國關稅高，就讓工具機產業面臨衝擊。