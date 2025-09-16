前八月對外投資年減6%

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部投審司昨（15）日公布統計，今年前八月核准對外投資572件，年增16.73%；投資金額314.5億美元（約新台幣9,506.7億元），年減6.41%。

包含今年3月、8月各核准台積電（2330）100億美元，合計200億美元，增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事外匯避險。

若包含對外投資及對中國大陸投資，核准整體對外投資件數為724件，投資金額為322.9億美元（約新台幣9,760.6億元）。

因去年台積電大舉投資日本熊本廠及美國亞利桑那廠，在基期墊高下，今年前八月對外投資金額呈年減6.41%，但金額相對仍不低。

其他今年核准主要對外投資案件尚包括：鴻海精密以14.8億美元透過新加坡投資印度子公司，及以7.3億美元（約新台幣242億元）自有資金，與日本軟銀合資設立美國PROJECT ETA (DE) LLC，從事模組化數據中心及伺服器組裝製造業務。

投審會8月核准緯穎科技服務公司以5億美元增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，從事高密度伺服器、儲存設備之銷售等業務；國巨5.2億美元收購日本公司股權、以及頎邦科技1.9億美元投資馬來西亞半導體封裝、新唐科技投資日本IC設計服務、及鴻元國際投資日本半導體等案。

經濟部投審司指出，今年前八月核准整體來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）件數為1,447件，投資金額為85.7億美元。

其中，核准僑外投資件數為1,433件，年減4.53%；在核准金額部分，投資金額計84.7億美元，年增59.73%。

至於陸資來台投資，今年前八月核准陸資來台投資件數為14件，投資金額計1億152萬5,000美元。

相關新聞

最低工資審議 勞團要求調升4%

最低工資審議會將於廿六日登場，連十漲看來勢在必行，調幅多少才是主戰場，明年最低工資有可能直逼三萬元？美國對等關稅、匯率等...

關稅受創產業補貼薪資？ 學者籲嚴審

最低工資審議今年考量美國關稅談判未明，壓線在最低工資法規定的第三季前舉行。外界預料，今年將比照疫情期間，提供受創產業薪資...

國泰金看經濟：推動AI 台灣有電力隱憂

國泰台大產學合作計畫協同主持人、中央大學經濟系教授徐之強表示，台灣長期存在電力供應、少子化及產業集中於半導體三大隱憂。此...

能用都用了 台電調度備戰夜尖峰

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台供電吃緊，台電燃煤發電機組林口二號機昨天上午又發生故障，發電量再少八百ＭＷ，等於少了百分...

台灣目標提高無人機生產規模 專家：關稅恐成阻礙

烏克蘭成功用無人機在俄烏戰場上取得豐碩戰果，目標每年生產400萬架無人機；台灣也想提高無人機的生產製造，不過有專家指出，...

第4季經濟氣候由「朗」轉「陰」

國泰金控與台大產學合作團隊昨（15）日舉行今年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，上修今年台灣經濟成長率預測至4.5...

