興達廠爆炸後 林口2號機又故障… 台電穩供電 備用機組救援

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台用電吃緊的狀況雪上加霜，台電燃煤發電機組林口2號機昨（15）日又發生故障，發電量再少80萬瓩，等於少2%電力供給，台電機組全開，「能用都用了」，力保夜尖峰備轉容量率達6%以上。

台電預估興達新1號機回歸前，每天供電將持續呈警戒狀況。

因應夜間用電高峰，除了日間已啟動興達3號、4號燃煤機組外，昨晚台電水力、核二、核三輕燃油機組火力全開，並啟用需量反應，以確保夜尖峰備轉容量率達6%以上。

興達電廠新2號機日前測試時發生爆炸意外，波及興達電廠新1號機供電130萬瓩，占3%電力供給。台電表示，目前興達電廠新1、2號接受事故調查，且須待高雄市政府同意後，新1號機才能回歸供電，預計最快9月下旬之後、甚至更久。

昨日上午9時47分台電林口2號燃煤機組因發電機勵磁機系統異常，導致機組跳脫解聯，台電人員全力緊急搶修。發電量因此再減約80萬瓩，相當於2%電力供給，供電議題再次引發關注。

台電重新盤點電力供需狀況，白天因光電充沛，昨日中午時段太陽光電超過850萬瓩以上，備轉容量率維持綠燈。