第4季經濟氣候由「朗」轉「陰」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰金控台大產學合作團隊昨（15）日舉行今年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，上修今年台灣經濟成長率預測至4.5%、第4季經濟氣候將由「朗」轉「陰」；展望2026年，因關稅負面影響浮現，加上基期墊高，預期台灣經濟成長率為2%。

另外今年台灣人均GDP可望超越南韓，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強認為，這是對台灣經濟的肯定，不過仍有兩個隱憂，首先，人均GDP的計算分母是人口，台灣人口呈現負成長，少子化問題長期而言是隱憂；其次，台灣經濟受惠於半導體、AI，但若產業集中度太高，也可能是隱憂。

國泰台大團隊評估，由於關稅影響小於原預期，第3季台灣經濟氣候調整為由「雨」轉「朗」（原徘徊在「陰」、「雨」之間），第4季經濟氣候則可能由「朗」轉「陰」，出現機率將在65%以上。展望第4季，隨金融市場波動性可能加大，台灣央行仍維持利率不變的可能性較高，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪。

徐之強指出，對等關稅影響小於原先預期，半導體目前仍維持豁免，加上AI需求強勁，帶動台灣出口暢旺，使今年以來整體景氣表現強勁，因此上修今年台灣GDP成長預測值至4.5%（原2.8%），研判有八成機率落在3.8%至5%（原1.6%至3.5%）。

相關新聞

最低工資審議 勞團要求調升4%

最低工資審議會將於廿六日登場，連十漲看來勢在必行，調幅多少才是主戰場，明年最低工資有可能直逼三萬元？美國對等關稅、匯率等...

關稅受創產業補貼薪資？ 學者籲嚴審

最低工資審議今年考量美國關稅談判未明，壓線在最低工資法規定的第三季前舉行。外界預料，今年將比照疫情期間，提供受創產業薪資...

國泰金看經濟：推動AI 台灣有電力隱憂

國泰台大產學合作計畫協同主持人、中央大學經濟系教授徐之強表示，台灣長期存在電力供應、少子化及產業集中於半導體三大隱憂。此...

能用都用了 台電調度備戰夜尖峰

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台供電吃緊，台電燃煤發電機組林口二號機昨天上午又發生故障，發電量再少八百ＭＷ，等於少了百分...

台灣目標提高無人機生產規模 專家：關稅恐成阻礙

烏克蘭成功用無人機在俄烏戰場上取得豐碩戰果，目標每年生產400萬架無人機；台灣也想提高無人機的生產製造，不過有專家指出，...

第4季經濟氣候由「朗」轉「陰」

國泰金控與台大產學合作團隊昨（15）日舉行今年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，上修今年台灣經濟成長率預測至4.5...

