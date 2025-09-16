第4季經濟氣候由「朗」轉「陰」

國泰金控與台大產學合作團隊昨（15）日舉行今年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，上修今年台灣經濟成長率預測至4.5%、第4季經濟氣候將由「朗」轉「陰」；展望2026年，因關稅負面影響浮現，加上基期墊高，預期台灣經濟成長率為2%。

另外今年台灣人均GDP可望超越南韓，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強認為，這是對台灣經濟的肯定，不過仍有兩個隱憂，首先，人均GDP的計算分母是人口，台灣人口呈現負成長，少子化問題長期而言是隱憂；其次，台灣經濟受惠於半導體、AI，但若產業集中度太高，也可能是隱憂。

國泰台大團隊評估，由於關稅影響小於原預期，第3季台灣經濟氣候調整為由「雨」轉「朗」（原徘徊在「陰」、「雨」之間），第4季經濟氣候則可能由「朗」轉「陰」，出現機率將在65%以上。展望第4季，隨金融市場波動性可能加大，台灣央行仍維持利率不變的可能性較高，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪。

徐之強指出，對等關稅影響小於原先預期，半導體目前仍維持豁免，加上AI需求強勁，帶動台灣出口暢旺，使今年以來整體景氣表現強勁，因此上修今年台灣GDP成長預測值至4.5%（原2.8%），研判有八成機率落在3.8%至5%（原1.6%至3.5%）。