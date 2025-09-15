離岸風電大案帶動 前8月僑外來台投資額增近6成

根據經濟部統計，今年前8月核准僑外來台投資金額共84億7473萬1000美元，年增率59.73%。投資審議司分析，主因核准沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、風睿能源（SRE）等離岸風電大案。

經濟部投審司今天發布統計，民國114年1至8月核准整體來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）件數為1447件，投資金額為85億7625萬6000美元；核准（備）整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為724件，投資金額為322億9395萬6000美元。

僑外來台投資方面，114年1到8月核准件數為1433件，較去年同期減少4.53%；在核准金額部分，投（增）資金額84億7473萬1000美元，較去年同期增加59.73%。

投審司表示，主因核准丹麥商ORSTED WINDPOWER TW HOLDING A/S約以20億2061萬美元，用以轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司；盧森堡商CI FENGMIAO SCSP約以6億7151萬美元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司。英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN）HOLDINGSCOMPANY約以2億6807萬美元增資巔峰海景投資股份有限公司；英商GOOGLE ENGINEERING UKHOLDINGS LIMITED約以2億1222萬美元增資台灣科高工程有限公司等大型投資案。

陸資來台投資部分，今年前8月核准投資件數為14件，投（增）資金額1億152萬5000美元，投資金額增加主因1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司以新台幣30億元（約折合9124萬美元），增資鵬鼎科技股份有限公司所致。

投審司補充，本案香港商鵬鼎公司雖是由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此本案仍須依陸資規定許可。

至於整體對外投資情形，前8月核准（備）對外投資件數為572件，較去年同期增加16.73%；投（增）資金額314億5075萬3000美元，較去年同期減少6.41%。

對中國大陸投資部分，前8月核准投資件數為152件，較去年同期減少39.2%；核准投（增）資金額8億4320萬3000美元，較去年同期減少73.3%。