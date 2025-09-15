台電林口電廠2號機組故障 確定今天無法修好
台電燃煤發電機組林口二號機今天上午發生故障，發電量減少800MW，等於少了2%電力供給，台電緊急調度興達3、4號機組，故障問題確定今天無法修復。
台電副總經理蔡志孟說，林口2號機因發電機勵磁機系統異常，導致機組跳脫解聯，此一情況是首次發生，團隊正設法盡快修復。
台電林口電廠2號機故障發生在今天上午9時47分，白天因為有太陽能發電補位，仍可穩定供電，入夜後，太陽能機組不再發電，供電穩定性考驗加大，民眾擔心，若再有機組出包，台灣隨時可能出現分區限電危機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言