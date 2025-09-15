台電林口電廠2號機組故障 確定今天無法修好

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台電燃煤發電機組林口二號機今天上午發生故障，台電人員持續搶修，今天確定無法排除狀況。本報資料照片
台電燃煤發電機組林口二號機今天上午發生故障，發電量減少800MW，等於少了2%電力供給，台電緊急調度興達3、4號機組，故障問題確定今天無法修復。

台電副總經理蔡志孟說，林口2號機因發電機勵磁機系統異常，導致機組跳脫解聯，此一情況是首次發生，團隊正設法盡快修復。

台電林口電廠2號機故障發生在今天上午9時47分，白天因為有太陽能發電補位，仍可穩定供電，入夜後，太陽能機組不再發電，供電穩定性考驗加大，民眾擔心，若再有機組出包，台灣隨時可能出現分區限電危機。

