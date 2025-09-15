供電雪上加霜！林口2號機故障 興達新1號機回歸前供電持續警戒

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台用電吃緊的狀況雪上加霜，台電燃煤發電機組林口2號機15日上午又發生故障，發電量又少了80萬瓩，等於少了2%的電力供給，台電機組全開，力拚夜尖峰備轉容量率達6%以上。台電預估興達新1號機回歸前，每天供電將持續警戒狀況。

因應夜尖用電高峰，除了日間已啟動興達3號、4號燃煤機組外，台電水力、核二、核三輕燃油機組火力全開，並啟動需量反應，以確保夜尖峰備轉容量率達6%以上。

興達電廠新2號機日前測試時發生爆炸意外，波及興達電廠新1號機供電130萬瓩，占3%電力供給。台電表示，目前興達電廠新1、2號接受事故調查，且需待高雄市政府同意後，新1號機才能回歸供電，預計最快9月下旬之後、甚至更久。

今日上午9時47分台電林口2號燃煤機組因發電機勵磁機系統異常，導致機組跳脫解聯，目前台電人員全力緊急搶修中。因此，發電量再減約80萬瓩，相當於2%的電力供給，供電議題再次引發關注。

台電重新盤點電力供需狀況，白天因光電充沛，今日中午時段太陽光電超過850萬瓩以上，備轉容量率維持綠燈、10%以上。但隨著太陽下山，夜尖峰供電面臨挑戰，台電上午已緊急啟動備用機組興達3、4號機，並靈活運用抽蓄水力、需求端管理及輔助服務等彈性措施，「能用都用了」，備用機組只剩興達1號、2號燃煤機組尚未啟動，全力拚夜尖峰備轉容量率維持6%。

據了解，在興達電廠1號機回歸供電前，台電都會面臨夜尖峰緊急調度供電挑戰，甚至在日尖峰都得啟動備用機組的窘境。目前台電仍以日尖峰備轉容量率維持10%以上、夜尖峰6%以上為目標。

