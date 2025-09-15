繼財訊「50影響力人物」後 亞大創辦人蔡長海獲頒工研院院士

亞洲大學創辦人蔡長海博士今獲頒第14屆工業技術研究院院士殊榮，這也是蔡長海繼去年與NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳、AMD董事長暨執行長蘇姿丰並列財訊雜誌評選為跨世代「50影響力人物」後，榮獲工研院院士的終身榮譽職銜，表彰其卓越貢獻。

今天的頒獎典禮上，蔡長海由副總統蕭美琴手中接下工研院院士的榮耀，肯定蔡長海在醫療、教育與產業領域的傑出貢獻。包括亞大校長蔡進發、亞大副校長施能義等人也到場慶賀。

蔡長海在得獎感言中提到，希望台灣的生醫產業在工研院的協助、主導下，成為台灣的另一座護國神山，引領台灣進入全球生醫產業的前10大，工研院、教育界、醫療界、產業界攜手合作，創造全球最好的生醫產業，讓台灣在世界發光發亮

工業技術研究院遴選院士要求候選人需具備產業管理、科技研發實務經驗，並在技術創新及後續產業化過程中有卓越成就；歷屆工研院院士都是產業重量級領袖，以產業智慧建言獻策，推演台灣科技演進。每屆選出的人數不一，最多不超過10人，如2012年第1屆選出台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮、台達電子創辦人暨榮譽董事長鄭崇華等人。

蔡長海為亞大的靈魂推手，致力培育AI智慧醫療大健康產業人才，亞大有3家附屬醫院，其中，亞大豐原醫院暨長照中心、醫療園區等將於明年11月啟用，結合智慧醫療與產學合作，厚植中部地區的醫療資源，其願景與實踐，就是緊密結合教育、醫療、產業等專業與社會責任，秉持「以人為本」的核心價值，極具創新與跨世代影響力。

蔡長海強調，無論是榮登財訊「50 影響力人物」，或是獲頒工研院院士，背後都有相同的核心價值「社會責任」。榮譽並不是終點，而是責任的提醒，教育是國家發展的根本，醫療是人民安定的基礎，產業則是驅動未來的引擎。三者若能融合，台灣就能創造出獨一無二的價值。