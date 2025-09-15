快訊

永續土地與地下水資源 環保業務交流土壤及地下水業務

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部舉辦「114年度全國土壤及地下水污染整治業務交流會」。環境部／提供
環境部於9月15日至16日在新竹市舉辦「114年度全國土壤及地下水污染整治業務交流會」，邀集全國22縣市環保局及產官學專家學者齊聚一堂。會議聚焦整治成果分享、政策交流與前瞻規劃，打造乾淨、安全且永續的土地與地下水資源環境。

環境部指出，土壤及地下水環境資源的保護，首重預防及場址的管理與改善，在持續與各縣市合作之下，截至今年8月底止，全國累計9,274筆污染場址，整治完成率已達95%，其中農地場址的整治面積更突破99.1%，幾乎全面恢復農地使用價值，而事業型場址也在去年完成61處場址解列，針對尚未解列的場址，整治同時也陸續導入風險管理的精神，逐步從「整治完成」邁向「穩定管理」的階段。

本次會議探討內容涵蓋環境管理署未來推動規劃、污染預防、通報應變及整治實例，分享如何採取最適改善措施加速場址改善，及以生態系統管理的角度，探討如何發展兼具綠色、生態與韌性的永續土水整治策略，於整治同時增加土壤碳匯，貢獻於淨零目標。透過案例檢討與專家建議，激盪對污染場址改善策略之創新作法。

展望未來，環境部將以「加速場址整治、推動土地活化、深化預防機制、強化跨域合作」四大核心主軸，推動下一階段的工作，包括加大投入列管中場址加速推動整治與管理，逐步建立農地、工業區及高風險事業即時預警與分級管制模式，確保風險能及早被掌握。另將深化跨域合作，結合產業技術、政府政策、學術研究，搭配土污基金及技術資源，朝向更全面的永續環境治理邁進。

生態 農地 地下水

