林口電廠2號機勵磁機異常跳脫 台電夜間備轉拚保6%
近日興達電廠火警導致新1號機暫停發電，台電林口2號機上午發生故障，外界關切夜尖峰供電。台電表示，將調度緊急備用機組興達3、4號機組，以及抽蓄水力、需求端管理等措施，力保夜間備轉容量率維持6%。
高雄興達電廠新2號機日前測試時發生爆炸意外，讓鄰近的新1號機也受影響暫停發電，台電燃煤發電機組林口2號機今天上午又發生故障，發電量再減約80萬瓩，相當於2%的電力供給，供電議題再次引發關注。
台電說明，今天早上9時47分林口2號機因發電機勵磁機系統異常，導致機組跳脫解聯，目前台電人員全力緊急搶修中。
白天光電充沛，備轉容量率維持綠燈，但隨著太陽下山，夜尖峰供電挑戰隨之而來，台電表示，將調度緊急備用機組興達3、4號機，並靈活運用抽蓄水力、需求端管理及輔助服務等彈性措施，努力維持穩定供電，力拚夜尖峰備轉容量率維持6%。
