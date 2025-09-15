出席院士授證 副總統：工研院續創新帶領台灣向前

副總統蕭美琴今天出席工研院院士授證典禮時表示，工研院扮演台灣產官學研的融合及創造平台，讓台灣人才與技術從本土到世界，都能在此獲得連結；面對國際快速變化，相信工研院在持續努力創新過程中帶領台灣向前。

副總統蕭美琴今天出席「工研院52週年院慶暨院士授證典禮－創新週開幕」活動，她致詞時說，每次來到工研院常覺得非常謙卑，在院士們面前更感受到自己無比渺小；但來到工研院也會感到特別振奮，因為不管人生或工作碰到何種挫折，在工研院可以看到台灣科技持續突破，創造新機會改變人類、讓世界更好。

蕭副總統表示，有機會參觀工研院在醫療、工程、人工智慧（AI）等領域的許多新突破，可以看到台灣正在改變世界。

副總統逐一感謝並細數5位新科院士的貢獻，她說，台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑在先進半導體研發與製造貢獻卓著，推動設備供應鏈本土化，同時帶動國內業者成為全球關鍵夥伴，感謝米玉傑對台積電及國家經濟貢獻。

副總統表示，中鼎集團總裁余俊彥帶領中鼎工程布局全球，強化台灣工程競爭力，帶動產業國際拓展及經濟成長，讓世界看到台灣工程實力；中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海領導中醫大附醫屢獲國際肯定，推動新藥、基因、癌症及AI研發，奠定台灣生醫國際地位。

她指出，台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁帶領團隊取得全球多項專利，突破技術瓶頸並帶動供應鏈成長，為台灣半導體做出貢獻；台大醫療體系管理發展中心主任暨台大醫學院小兒科特聘教授倪衍玄在B型肝炎防治、腸道菌應用與兒童健康政策都有卓越貢獻，並建立符合民眾體質的創新醫療體系，推動醫療產業發展。

副總統指出，5位新科院士均是各領域泰斗，獲院士頭銜實至名歸。她也恭喜工研院第9度獲得全球百大創新機構獎，相信工研院扮演台灣產官學研的融合及創造平台，能讓台灣人才與技術從本土到世界，都能在此獲得連結。

副總統說，面對國際變化諸多挑戰，放眼全球領域無論是遠方衝突或自身面對的地緣政治挑戰，在全球貿易體系改變、重塑過程中，當然會有風險，但從過去到現在可以看到，台灣總是在挑戰中不斷創造奇蹟。

她指出，台灣曾在1970、80年代遭逢困難時刻，工研院剛創立時，地緣政治與外交面對前所未有挑戰，世界石油危機在經濟領域帶來新課題，台灣的造山者及工研院異軍突起，創造並奠定台灣經濟發展和工業基礎。

副總統說，她有信心，工研院在過去基礎之上看到現在的成就，更可以預期未來的奇蹟；工研院院士及夥伴們的成就，代表無論是台灣的造山者或是造浪者，都是改變世界的力量，讓台灣更好的力量。