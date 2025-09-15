快訊

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

柯文哲再度交保理由曝光 法院多加條件「這些人」不得騷擾恐嚇

維持交保！柯文哲19:05步出法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

米玉傑獲選工研院院士 自許專業能力轉化為產業價值

中央社／ 新竹15日電
台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑獲選為工研院院士，他表示，期許自己未來能在技術創新與突破方面持續努力，將個人的專業能力轉化為更多的產業價值。

米玉傑說，工研院多年來一直扮演著台灣科技創新的重要推手。在半導體及生技等關鍵領域，持續為台灣產業提供支持與引領，奠定在國際舞台上的競爭力，尤其半導體產業推升與壯大方面，工研院努力成為台灣科技創新史上不可或缺的一部分。

米玉傑表示，深信在人工智慧（AI）、機器人、自動駕駛等新興科技浪潮中，工研院將繼續引領台灣產業邁向新的高峰。

回顧職業生涯，米玉傑說，非常幸運能加入台積電，投身於技術研發工作，並有幸見證公司在半導體領域的卓越成就。

他表示，過去30年來，始終致力於先進半導體技術研發，與台積電團隊共同努力，突破技術瓶頸。特別是在研發工作中，和團隊通力合作，成功開發7奈米、5奈米、3奈米，以及最近要量產的2奈米全球領先技術，讓台積電技術屹立於世界之巔，為台灣科技贏得許多國際的尊重。

米玉傑說，感謝台積電創辦人張忠謀創建台積電，讓他及每一名台積電員工都能發揮個人所長，專注於技術創新追求卓越，對公司、社會及半導體產業有所影響和貢獻。

米玉傑還感謝台積電董事長暨總裁魏哲家、台積電前董事長劉德音等主管的支持和領導，以及台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁。

米玉傑表示，羅唯仁不僅是多年的夥伴，並有幸能在今年一起當選工研院院士，意義非凡。這份肯定屬於所有台積電研發團隊，謝謝大家的共同努力才能成就今天的台積電。

此外，米玉傑感謝指導教授王康隆，表示王康隆不僅在學術階段給予他專業指導，更啟發投入半導體產業，王康隆的教學與栽培為他奠定扎實的知識基礎，也培養持續前進、探索未知的能力，這份啟蒙和鼓勵對他意義甚大。

米玉傑還感謝家人，尤其是太太，表示感謝她多年來對其工作的無條件支持和理解，成為他背後最堅實的力量。

米玉傑說，期許未來自己能在技術創新與突破方面持續努力，將個人的專業能力轉化為更多的產業價值。同時期望工研院在未來繼續扮演學術界與產業界的橋梁角色，尤其是在協助企業創新升級、推動國際技術合作方面發揮更大影響力。

米玉傑表示，相信工研院的存在將持續為台灣產業注入更多能量，幫助共同邁向更光明、更具有競爭力的未來。

台積電 工研院 半導體

延伸閱讀

工研院院士名單出爐 米玉傑和羅唯仁獲選

曾經的「研發六騎士」轉投對手三星！台積電與前大將梁孟松的愛恨情仇

TEL社長傳為台積電遭竊密案道歉

周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

相關新聞

台灣明年有條件降息？ 國泰台大團隊揭兩大關鍵

超級央行周來臨，市場預期美國聯準將於9月啟動降息，國泰台大團隊預估，年底前聯準會可能降息二到三碼，而台灣則因今年經濟成長...

獨／國光電力將向銀行聯貸近400億蓋新電廠 台銀出面籌組

據透露，由中油和台汽電合資，具國營背景的國光電力，已向銀行籌組363億元的聯貸案，將在桃園龜山興建新的天然氣電廠，該電廠...

前8月我對外投資達314.5億美元 台積電200億美元海外避險獲准

經濟部投審司15日發布統計指出，2025年1-8月核准對外投資件數為572件，年增16.73%；投資金額314.5億美元...

繼財訊「50影響力人物」後 亞大創辦人蔡長海獲頒工研院院士

亞洲大學創辦人蔡長海博士今獲頒第14屆工業技術研究院院士殊榮，這也是蔡長海繼去年與NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳、AM...

米玉傑獲選工研院院士 自許專業能力轉化為產業價值

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑獲選為工研院院士，他表示，期許自己未來能在技術創新與突破方面持續努力，將個人的專業能...

台灣經濟暢旺韓媒估人均GDP被超越 學者示警2隱憂

韓國媒體報導，韓國今年人均GDP估計將落後台灣。中央大學經濟系教授徐之強表示，這是對台灣經濟成長的肯定，不過他認為存在2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。