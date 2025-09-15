米玉傑獲選工研院院士 自許專業能力轉化為產業價值

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑獲選為工研院院士，他表示，期許自己未來能在技術創新與突破方面持續努力，將個人的專業能力轉化為更多的產業價值。

米玉傑說，工研院多年來一直扮演著台灣科技創新的重要推手。在半導體及生技等關鍵領域，持續為台灣產業提供支持與引領，奠定在國際舞台上的競爭力，尤其半導體產業推升與壯大方面，工研院努力成為台灣科技創新史上不可或缺的一部分。

米玉傑表示，深信在人工智慧（AI）、機器人、自動駕駛等新興科技浪潮中，工研院將繼續引領台灣產業邁向新的高峰。

回顧職業生涯，米玉傑說，非常幸運能加入台積電，投身於技術研發工作，並有幸見證公司在半導體領域的卓越成就。

他表示，過去30年來，始終致力於先進半導體技術研發，與台積電團隊共同努力，突破技術瓶頸。特別是在研發工作中，和團隊通力合作，成功開發7奈米、5奈米、3奈米，以及最近要量產的2奈米全球領先技術，讓台積電技術屹立於世界之巔，為台灣科技贏得許多國際的尊重。

米玉傑說，感謝台積電創辦人張忠謀創建台積電，讓他及每一名台積電員工都能發揮個人所長，專注於技術創新追求卓越，對公司、社會及半導體產業有所影響和貢獻。

米玉傑還感謝台積電董事長暨總裁魏哲家、台積電前董事長劉德音等主管的支持和領導，以及台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁。

米玉傑表示，羅唯仁不僅是多年的夥伴，並有幸能在今年一起當選工研院院士，意義非凡。這份肯定屬於所有台積電研發團隊，謝謝大家的共同努力才能成就今天的台積電。

此外，米玉傑感謝指導教授王康隆，表示王康隆不僅在學術階段給予他專業指導，更啟發投入半導體產業，王康隆的教學與栽培為他奠定扎實的知識基礎，也培養持續前進、探索未知的能力，這份啟蒙和鼓勵對他意義甚大。

米玉傑還感謝家人，尤其是太太，表示感謝她多年來對其工作的無條件支持和理解，成為他背後最堅實的力量。

米玉傑說，期許未來自己能在技術創新與突破方面持續努力，將個人的專業能力轉化為更多的產業價值。同時期望工研院在未來繼續扮演學術界與產業界的橋梁角色，尤其是在協助企業創新升級、推動國際技術合作方面發揮更大影響力。

米玉傑表示，相信工研院的存在將持續為台灣產業注入更多能量，幫助共同邁向更光明、更具有競爭力的未來。