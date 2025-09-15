快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

柯文哲羈押？不羈押？ 台北地院合議庭18:30宣示

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

米玉傑、休俊彥、蔡長海、羅唯仁及倪衍玄等 獲工研院授證第14屆院士

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院15日舉辦「52周年院慶暨第14屆院士授證典禮」，邀請副總統蕭美琴（左四）授證予台大小兒科特聘教授倪衍玄（左起）、中醫大體系董事長蔡長海、台積電共同營運長米玉傑、中鼎集團總裁余俊彥，及台積電前資深副羅唯仁，並與工研院董事長吳政忠、院長劉文雄合影。記者李珣瑛／攝影
工研院15日舉辦「52周年院慶暨第14屆院士授證典禮」，邀請副總統蕭美琴（左四）授證予台大小兒科特聘教授倪衍玄（左起）、中醫大體系董事長蔡長海、台積電共同營運長米玉傑、中鼎集團總裁余俊彥，及台積電前資深副羅唯仁，並與工研院董事長吳政忠、院長劉文雄合影。記者李珣瑛／攝影

工研院15日舉辦「52周年院慶暨第14屆工研院院士授證典禮」，本屆五名新科院士涵蓋半導體、工程營造及生醫醫療體系，分別是：台積電（2330）執行副總暨共同營運長米玉傑、中鼎集團總裁余俊彥、中醫大暨醫療體系董長蔡長海、前台積電資深副總也是甫退休的羅唯仁、及台大醫療系管理發展中心主任暨台大醫學院小兒科特聘教授倪衍玄等，邀請副總統蕭美琴授證。

蕭美琴致詞時表示，來到工研院感到特別謙卑，在各位院士面前，更感受自己無比的渺小。每當遭遇挫折時，在工研院看到台灣科技突破往前，創造新機會改變人類、讓世界更好，總是感到興奮與振奮。蕭美琴說這次前來工研院的任務，是見證新任院士的受證，也得知每位院士均為千挑萬選才能進入名單。

蕭美琴感謝米玉傑於台積電的研發對國家與經濟的貢獻，余俊彥帶領中鼎集團進軍全球，讓世界看見台灣工程的實力。蔡長海在推動新藥、基因、癌症與AI的研發，奠定台灣生醫國際地位。羅唯仁帶領台積電團隊屢獲全球多項專利，讓台灣成位創造奇蹟的地方。倪衍玄在B肝防治、兒童健康政策上，推動符合國人體質的創新醫療體技。

面對國際快速變化，蕭美琴對工研院表達期許指出，國際變化中有諸多挑戰，但相信大家深有同感，遭逢困境絕不停歇，致力尋求解方。面對遠方衝突、台灣面對地緣政策挑戰，台灣的全球貿易體系也正在改變與重塑的過程中，當然有風險，當中更看到過去到現在，台灣總是在挑戰當中，不斷創造奇蹟。

蕭美琴提及，在1970、80年也是在台灣歷史上曾經很困難的時刻，當年剛成立的工研院異軍突起，台灣的造山者創造奠定了今天工業發展基礎，有信心工研院在過去基礎上看到現在成就，更可以預期未來的奇蹟，一切都在各位持續努力創新過程中，帶領台灣向前。她並期盼，無論台灣的造山者、造浪者，都將是改變世界的力量。

工研院 台積電 蕭美琴

延伸閱讀

醫界到產業界！倪衍玄獲聘工研院新院士 疾呼政府重視少子化衝擊

海巡署再添戰力 第4艘千噸級花蓮艦成軍 第5艘下水 蕭美琴命名澎湖艦

賴清德總統主持忠烈祠秋祭 蕭美琴、韓國瑜等人一同陪祭

九三軍人節 蕭美琴：感謝國軍日夜守護國家安全

相關新聞

台灣明年有條件降息？ 國泰台大團隊揭兩大關鍵

超級央行周來臨，市場預期美國聯準將於9月啟動降息，國泰台大團隊預估，年底前聯準會可能降息二到三碼，而台灣則因今年經濟成長...

獨／國光電力將向銀行聯貸近400億蓋新電廠 台銀出面籌組

據透露，由中油和台汽電合資，具國營背景的國光電力，已向銀行籌組363億元的聯貸案，將在桃園龜山興建新的天然氣電廠，該電廠...

前8月我對外投資達314.5億美元 台積電200億美元海外避險獲准

經濟部投審司15日發布統計指出，2025年1-8月核准對外投資件數為572件，年增16.73%；投資金額314.5億美元...

台灣經濟暢旺韓媒估人均GDP被超越 學者示警2隱憂

韓國媒體報導，韓國今年人均GDP估計將落後台灣。中央大學經濟系教授徐之強表示，這是對台灣經濟成長的肯定，不過他認為存在2...

米玉傑、休俊彥、蔡長海、羅唯仁及倪衍玄等 獲工研院授證第14屆院士

工研院15日舉辦「52周年院慶暨第14屆工研院院士授證典禮」，本屆五名新科院士涵蓋半導體、工程營造及生醫醫療體系，分別是...

工研院52周年…蕭美琴授證5新科院士 涵蓋半導體、生醫領域

工研院今舉辦52周年院慶暨第14屆院士授證典禮，今年共有5位新科院士獲頒殊榮，涵蓋半導體、工程營造及生醫醫療領域。副總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。