米玉傑、休俊彥、蔡長海、羅唯仁及倪衍玄等 獲工研院授證第14屆院士

工研院15日舉辦「52周年院慶暨第14屆工研院院士授證典禮」，本屆五名新科院士涵蓋半導體、工程營造及生醫醫療體系，分別是：台積電（2330）執行副總暨共同營運長米玉傑、中鼎集團總裁余俊彥、中醫大暨醫療體系董長蔡長海、前台積電資深副總也是甫退休的羅唯仁、及台大醫療系管理發展中心主任暨台大醫學院小兒科特聘教授倪衍玄等，邀請副總統蕭美琴授證。

蕭美琴致詞時表示，來到工研院感到特別謙卑，在各位院士面前，更感受自己無比的渺小。每當遭遇挫折時，在工研院看到台灣科技突破往前，創造新機會改變人類、讓世界更好，總是感到興奮與振奮。蕭美琴說這次前來工研院的任務，是見證新任院士的受證，也得知每位院士均為千挑萬選才能進入名單。

蕭美琴感謝米玉傑於台積電的研發對國家與經濟的貢獻，余俊彥帶領中鼎集團進軍全球，讓世界看見台灣工程的實力。蔡長海在推動新藥、基因、癌症與AI的研發，奠定台灣生醫國際地位。羅唯仁帶領台積電團隊屢獲全球多項專利，讓台灣成位創造奇蹟的地方。倪衍玄在B肝防治、兒童健康政策上，推動符合國人體質的創新醫療體技。

面對國際快速變化，蕭美琴對工研院表達期許指出，國際變化中有諸多挑戰，但相信大家深有同感，遭逢困境絕不停歇，致力尋求解方。面對遠方衝突、台灣面對地緣政策挑戰，台灣的全球貿易體系也正在改變與重塑的過程中，當然有風險，當中更看到過去到現在，台灣總是在挑戰當中，不斷創造奇蹟。

蕭美琴提及，在1970、80年也是在台灣歷史上曾經很困難的時刻，當年剛成立的工研院異軍突起，台灣的造山者創造奠定了今天工業發展基礎，有信心工研院在過去基礎上看到現在成就，更可以預期未來的奇蹟，一切都在各位持續努力創新過程中，帶領台灣向前。她並期盼，無論台灣的造山者、造浪者，都將是改變世界的力量。