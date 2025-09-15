台灣經濟暢旺韓媒估人均GDP被超越 學者示警2隱憂

韓國媒體報導，韓國今年人均GDP估計將落後台灣。中央大學經濟系教授徐之強表示，這是對台灣經濟成長的肯定，不過他認為存在2隱憂，首先是台灣近期人口負成長，人口數為計算人均GDP的分母，若GDP不成長，當分母縮小，人均GDP自然上升。此外，台灣產業過度集中，若AI未來投資過剩，台灣也可能受衝擊。

國泰金今天下午舉行第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰金投資長程淑芬、國泰台大產學合作計畫主持人何耕宇、協同主持人徐之強皆出席。媒體關注，韓媒報導韓國2025年人均國內生產毛額（GDP）今年可能被台灣超車，雖然數字亮眼，但背後是否有隱憂。

根據韓國經濟新聞（The Korea Economic Daily）報導，韓國2025年人均國內生產毛額（GDP）據估計將達3萬7430美元，低於台灣的人均GDP預估值3萬8066美元，這是22年來首次被台灣超車。分析師指出，台積電正帶領台灣科技公司，在全球AI供應鏈扮演要角，台韓人均GDP差距可能擴大。

徐之強表示，台灣人均GDP比韓國高，這的確是對台灣經濟成長的肯定。不過，人均GDP是GDP除以人口，所以不能只看分子（GDP）而已，也要看分母（人口）變化。

徐之強指出，第1個隱憂是人口少子化，台灣近期多個月人口皆是負成長，這意味就算GDP不成長，作為分母的人口在縮小時，人均GDP也會上升。台灣要維持經濟動能，不管哪個產業都需要人才，才有機會保持創新優勢。

第2是產業集中度太高。徐之強表示，台灣受惠於半導體產業、AI發展，帶動台灣今年經濟成長率有望超過4%，韓國表現就沒那麼好。若未來科技產業景氣好，當然很棒，但若未來AI投資過剩，景氣下滑，台灣受到衝擊也可能最大，台積電確實對台灣很重要，但台灣不能只有台積電，金管會主委彭金隆也說要打造台灣成為亞洲資產管理中心，產業必須均衡發展才行。

外界預期美國聯準會（Fed）9月降息，如何看對匯率影響。徐之強表示，Fed降息後，新台幣可能走升，也有另外2個因素可能帶動新台幣走揚，包括台灣7月、8月出口表現亮眼，廠商手上美元多，若拋匯將帶動新台幣走升，再加上台股近期創新高，外資匯入也會推升新台幣走勢。

不過，徐之強也說，整體仍要看亞洲貨幣對美元的升貶幅度而定，不能只單看新台幣而已。如果亞幣對美元沒升值太多，新台幣升幅也不會太大，需綜合考量許多因素。

程淑芬進一步解釋，匯率受到包括國際資金移動等因素影響，美國降息只是單一因素，亞洲貨幣有可能會走強，但是否會大幅升值還要持續觀察。至於會不會擔心台股走弱，程淑芬說，台灣明年經濟成長率若在2%以上將是健康成長，不用過度擔心股市走勢，台股沒有特別便宜、但也沒到太貴。