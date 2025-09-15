快訊

獨／國光電力將向銀行聯貸近400億蓋新電廠 台銀出面籌組

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國光電力將向銀行聯貸近400億蓋新電廠發電120萬瓩，台銀出面籌組。圖／本報資料照片
國光電力將向銀行聯貸近400億蓋新電廠發電120萬瓩，台銀出面籌組。圖／本報資料照片

據透露，由中油和台汽電合資，具國營背景的國光電力，已向銀行籌組363億元的聯貸案，將在桃園龜山興建新的天然氣電廠，該電廠的燃氣複循環機組總裝置容量約120萬瓩，力拚在117年開始發電。將代國光電力出面籌組該聯貸案的確定為台灣銀行，並已於月初在金融圈發出邀請書，啟動聯貸籌組。

據指出，該案借款年期20年，已預定在3年後完工發電，利率水準依照擔保品有無，以及興建和營運期間的不同，將介於2.6%至3.1%。

業界人士透露，在此同時，台銀還進行另一個與鐵道局有關的聯貸大案。去年10月台銀曾為台鐵民營化籌組規模接近1700億元的超大型聯貸案，主要由於當時台鐵龐大的債務未隨著台鐵公司化被切割出去，而是全部留在交通部鐵道局，才能讓台灣鐵路公司順利完成公司化，由於債務陸續到期，必須透過借新還舊方式來處理，因此當時交通部由台銀出面籌組該1700億聯貸案，如今一年期滿，決定再展延一年，該案利率水準約在1.7%，預定會在9月底之前完成簽約，總金額為1689億元。

金融圈人士指出，國光電廠這起新電廠聯貸案應該會由八大行庫一起籌組完成。該案主要為因應政府在明年天然氣發電占比50％目標而興建發電，在去年9月已通過環評，規畫在桃園市龜山區中油煉油廠區用地興建面積6.48公頃的廠區。

