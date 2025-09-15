前8月我對外投資達314.5億美元 台積電200億美元海外避險獲准

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台積電熊本廠。美聯社
台積電熊本廠。美聯社

經濟部投審司15日發布統計指出，2025年1-8月核准對外投資件數為572件，年增16.73%；投資金額314.5億美元，較上年同期減少6.41%。若包含對外投資及對中國大陸投資，核准整體對外投資件數為724件，投資金額為322.9億美元。

因去年台積電（2330）大舉投資日本熊本廠及美國亞利桑那廠，在基期墊高下，因此今年前8月對外投資金額呈年減6.41%，但金額仍不低。

截至今年前8月核准對外投資案包括：今年3月及8月分別核准台積電100億美元、共200億美元，增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事外匯避險。另外，核准大立光電以2.4億美元增資薩摩亞，以利匯率避險。

其他今年核准主要對外投資案件尚包括：鴻海精密以14.8億美元透過新加坡投資印度子公司，及以7.3億美元（約新台幣242億元）自有資金，與日本軟銀合資設立美國PROJECT ETA (DE) LLC，從事模組化數據中心及伺服器組裝製造業務。

投審會8月核准緯穎科技服務公司以5億美元增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，從事高密度伺服器、儲存設備之銷售等業務。國巨5.2億美元收購日本公司股權、以及頎邦科技1.9億美元投資馬來西亞半導體封裝、新唐科技投資日本IC設計服務、及鴻元國際投資日本半導體等案。

在僑外投資方面，經濟部投審司指出，今年1-8月核准整體來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）件數為1,447件，投資金額為85.7億美元。

其中僑外投資，投審司指出，今年1-8月核准僑外投資件數為1,433件，年減4.53%；在核准金額部分，投資金額計84.7億美元，年增59.73%，主要係因今年1-8月核准核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S約以20.2億美元用以轉投資設立大彰化西南控股公司、盧森堡商CI FENGMIAO SCSP約以6.7億美元增資哥本哈根基礎設施渢妙公司、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW（CAYMAN）HOLDINGS COMPANY約以2.6億美元增資巔峰海景投資公司、英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED約以2.1億美元增資台灣科高工程等大型投資案。

至於陸資來台投資，今年1-8月核准陸資來台投資件數為14件，投資金額計1億152萬5,000美元，主要係因今年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司以新臺幣30億元（約折合美金9,124萬元）增資鵬鼎科技公司所致；該案香港商鵬鼎公司雖係由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此本案仍須依陸資規定許可。

