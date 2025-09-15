台灣明年有條件降息？ 國泰台大團隊揭兩大關鍵

超級央行周來臨，市場預期美國聯準將於9月啟動降息，國泰台大團隊預估，年底前聯準會可能降息二到三碼，而台灣則因今年經濟成長率預估約4.5％、通膨率低於2％，中央銀行短期內無降息空間，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強15日於第3季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會指出，若達成二條件，包含經濟成長率連二季負成長、通膨壓力下滑，明年央行才有可能降息。

徐之強指出，央行調整利率政策的因素要視總體經濟環境決定，第一要看通貨膨脹率，央行總裁楊金龍說通膨要降到1.5％以下才會調整，但國泰台大團隊初步預測明年台灣的通膨率是1.6％；第二是要看經濟成長率，目前團隊預估明年台灣經濟成長率約為2％，主因是今年基期較高，倘若明年第1、2季都是連二季負成長，通膨率向下，且非停滯性通膨，央行才有降息空間。