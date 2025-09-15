台灣明年有條件降息？ 國泰台大團隊揭兩大關鍵
超級央行周來臨，市場預期美國聯準將於9月啟動降息，國泰台大團隊預估，年底前聯準會可能降息二到三碼，而台灣則因今年經濟成長率預估約4.5％、通膨率低於2％，中央銀行短期內無降息空間，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強15日於第3季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會指出，若達成二條件，包含經濟成長率連二季負成長、通膨壓力下滑，明年央行才有可能降息。
徐之強指出，央行調整利率政策的因素要視總體經濟環境決定，第一要看通貨膨脹率，央行總裁楊金龍說通膨要降到1.5％以下才會調整，但國泰台大團隊初步預測明年台灣的通膨率是1.6％；第二是要看經濟成長率，目前團隊預估明年台灣經濟成長率約為2％，主因是今年基期較高，倘若明年第1、2季都是連二季負成長，通膨率向下，且非停滯性通膨，央行才有降息空間。
隨著各國央行利率政策的調整，市場預期美元將轉弱、推升亞洲貨幣的強勢，徐之強認為，一方面因美國降息推動美國與亞洲國家之間的利差縮小，另一方面，台灣7、8月出口表現佳，出口商擔心未來新台幣升值，可能傾向拋匯，新台幣確實可能相對升值，不過仍需觀察其他亞幣如人民幣和日元兌美元的走勢，若亞幣兌美元升值幅度不大，新台幣兌美元也很難一枝獨秀升值太高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言