快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

2025永續報導論壇登場 聚焦反漂綠與永續揭露挑戰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
2025永續報導新趨勢論壇中，由金融監督管理委員會副主任委員陳彥良(右六)、台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉(左六)及安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆 (左四)一起與會致詞。業者／提供
2025永續報導新趨勢論壇中，由金融監督管理委員會副主任委員陳彥良(右六)、台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉(左六)及安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆 (左四)一起與會致詞。業者／提供

在全球加速邁向淨零排放的潮流下，永續資訊揭露已從「自願」走向「強制」，台灣企業雖積極推動ESG行動，但同時也面臨「漂綠」風險，若綠色宣稱不符事實，恐引發法律責任與信任危機。KPMG安侯建業15日與台灣上市櫃公司治理協會共同舉辦《2025永續報導新趨勢論壇》，邀請主管機關與國際專家分享最新執法趨勢、反漂綠案例及合規策略，協助企業提升報告透明度與可信度。

金融監督管理委員會副主任委員陳彥良指出，國際永續準則理事會（ISSB）於2023年6月發布IFRS永續揭露準則，並已獲得36國採行，涵蓋全球GDP逾57%。歐盟則推動企業永續發展報告指令（CSRD），並於今年2月公布調整方案，兼顧制度可行性與企業負擔。

陳彥良表示，台灣也已啟動接軌藍圖，將自2026年起分三階段要求上市櫃公司在年報中揭露永續專章，年底前將正式公告修正規範，核心價值在於避免漂綠，並將內控與策略結合，提升資本市場透明度與信賴度。

台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉則提醒，ESG已非選項，而是企業生存必要條件。全球永續標準正快速推進，台灣自2027年起將依IFRS S1、S2準則揭露於年報，並與財務報告一致。他直言，若僅流於形式操作，企業將面臨更高的聲譽與合規風險。

KPMG安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆補充，供應鏈重組下，企業跨國併購趨勢明顯，但併購後更需符合歐盟《Green Deal》等196項以上規範。為協助企業，KPMG已自2025年起派員駐德國追蹤法規，結合在地資源，協助台商因應挑戰。

安侯永續發展顧問經理鄭淑仁進一步指出，跨國企業必須兼顧母公司與子公司之間的非財務資訊整合，並建立系統化治理架構，以回應歐盟嚴格規範與利害關係人期待。副總經理謝孟哲提醒，非財務揭露已與企業營運策略結合，台灣企業不論是否被歐盟列管，都應及早準備。

在揭露品質與驗證機制上，金管會證期局主任祕書黃仲豪表示，2027年全體上市櫃公司須完成溫室氣體盤查，2029年完成範疇一、二排放確信。金管會也將於2025年推出永續報告書產製平台，推動數位化申報，以減輕企業負擔並提升可比性。KPMG執業會計師黃郁婷則提醒，若揭露不實或誤述，將導致投資人信任流失，建議企業應強化內部稽核與第三方驗證。

法律風險同樣不可忽視。KPMG安侯法律事務所合夥律師莊植寧提醒，漂綠常見手法包括隱匿不利資訊、模糊或誤導性主張，一旦遭認定，不僅損害商譽，還可能面臨訴訟。

公平交易委員會委員顏雅倫也呼籲，企業做出綠色宣稱前應確保真實性與可驗證性。安侯企管董事朱成光強調，唯有透過完善的內控與治理架構，才能降低爭議風險，進而強化市場信任與長期競爭力。

歐盟 董事長 金管會

延伸閱讀

中國閱兵式上唯一歐盟領袖：親俄的斯洛伐克總理費佐，如何侵蝕民主根基？

考生傻眼！北模作文題「我媽是代理孕母」惹議 翰林致歉：把關不周

台商投資大陸資金創史上最大減額 金管會：持續觀察關稅影響

外媒：歐盟擬與美協調行動醖釀制裁中國 控其採購俄羅斯油氣

相關新聞

台灣明年有條件降息？ 國泰台大團隊揭兩大關鍵

超級央行周來臨，市場預期美國聯準將於9月啟動降息，國泰台大團隊預估，年底前聯準會可能降息二到三碼，而台灣則因今年經濟成長...

工研院52周年…蕭美琴授證5新科院士 涵蓋半導體、生醫領域

工研院今舉辦52周年院慶暨第14屆院士授證典禮，今年共有5位新科院士獲頒殊榮，涵蓋半導體、工程營造及生醫醫療領域。副總統...

製造業景氣探底、M型化擴大 江啟臣警告結構性危機

啟思民本基金會15日舉行記者會，公布9月民調「對等關稅對台灣中小企業衝擊」，結果顯示社會對內外經貿風險及政府因應的信心明...

台中到通霄的海底輸氣管線工程標案遭業者質疑？ 台電回應了

針對媒體報導台電辦理台中到通霄的海底輸氣管線工程標案，並引述業者提出之相關質疑。對此，台電15日澄清，本案招標流程皆公開...

關稅最新民調 七成五對爭取「調降稅率、避免+N」沒信心

啟思民本基金會15日上午舉辦「對等關稅對台灣中小企業衝擊民意大調查新聞發佈」記者會。根據調查結果，七成五民眾對爭取「調降...

亞洲首家 國泰金控連2年獲「環境金融」TCFD年度報告大獎

全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》（Environmental Finance）最新公布「2025年永續投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。