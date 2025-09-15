2025永續報導論壇登場 聚焦反漂綠與永續揭露挑戰

在全球加速邁向淨零排放的潮流下，永續資訊揭露已從「自願」走向「強制」，台灣企業雖積極推動ESG行動，但同時也面臨「漂綠」風險，若綠色宣稱不符事實，恐引發法律責任與信任危機。KPMG安侯建業15日與台灣上市櫃公司治理協會共同舉辦《2025永續報導新趨勢論壇》，邀請主管機關與國際專家分享最新執法趨勢、反漂綠案例及合規策略，協助企業提升報告透明度與可信度。

金融監督管理委員會副主任委員陳彥良指出，國際永續準則理事會（ISSB）於2023年6月發布IFRS永續揭露準則，並已獲得36國採行，涵蓋全球GDP逾57%。歐盟則推動企業永續發展報告指令（CSRD），並於今年2月公布調整方案，兼顧制度可行性與企業負擔。

陳彥良表示，台灣也已啟動接軌藍圖，將自2026年起分三階段要求上市櫃公司在年報中揭露永續專章，年底前將正式公告修正規範，核心價值在於避免漂綠，並將內控與策略結合，提升資本市場透明度與信賴度。

台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉則提醒，ESG已非選項，而是企業生存必要條件。全球永續標準正快速推進，台灣自2027年起將依IFRS S1、S2準則揭露於年報，並與財務報告一致。他直言，若僅流於形式操作，企業將面臨更高的聲譽與合規風險。

KPMG安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆補充，供應鏈重組下，企業跨國併購趨勢明顯，但併購後更需符合歐盟《Green Deal》等196項以上規範。為協助企業，KPMG已自2025年起派員駐德國追蹤法規，結合在地資源，協助台商因應挑戰。

安侯永續發展顧問經理鄭淑仁進一步指出，跨國企業必須兼顧母公司與子公司之間的非財務資訊整合，並建立系統化治理架構，以回應歐盟嚴格規範與利害關係人期待。副總經理謝孟哲提醒，非財務揭露已與企業營運策略結合，台灣企業不論是否被歐盟列管，都應及早準備。

在揭露品質與驗證機制上，金管會證期局主任祕書黃仲豪表示，2027年全體上市櫃公司須完成溫室氣體盤查，2029年完成範疇一、二排放確信。金管會也將於2025年推出永續報告書產製平台，推動數位化申報，以減輕企業負擔並提升可比性。KPMG執業會計師黃郁婷則提醒，若揭露不實或誤述，將導致投資人信任流失，建議企業應強化內部稽核與第三方驗證。

法律風險同樣不可忽視。KPMG安侯法律事務所合夥律師莊植寧提醒，漂綠常見手法包括隱匿不利資訊、模糊或誤導性主張，一旦遭認定，不僅損害商譽，還可能面臨訴訟。

公平交易委員會委員顏雅倫也呼籲，企業做出綠色宣稱前應確保真實性與可驗證性。安侯企管董事朱成光強調，唯有透過完善的內控與治理架構，才能降低爭議風險，進而強化市場信任與長期競爭力。