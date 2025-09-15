快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

台灣出口成長墊高今年經濟成長率 國泰台大團隊預估明年剩2%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控與台大合作團隊15日舉行2025年第3季台灣「經濟氣候曁金融情勢」發表會，圖為國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強。圖／國泰金控提供
國泰金控與台大合作團隊15日舉行2025年第3季台灣「經濟氣候曁金融情勢」發表會，圖為國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強。圖／國泰金控提供

受惠於關稅豁免期提前拉貨效應，以及AI趨勢持續支撐，今年以來出口成長幅度超乎預期，整體景氣動能強勁，國泰金控（2882）與台大合作團隊15日舉行2025年第3季台灣「經濟氣候曁金融情勢」發表會時，上修2025年台灣經濟成長率預測至4.5%（原2.8％），研判有八成的機率落在3.8%至5.0%（原1.6%至3.5%），展望2026年，由於關稅負面影響浮現，加上基期墊高，首次預測2026年台灣經濟成長率為2.0%。

國泰台大團隊評估，由於關稅影響小於原先預期，第3季台灣經濟氣候調整為由「雨」轉「朗」（原徘徊在「陰」、「雨」之間），第4季經濟氣候則可能由「朗」轉「陰」，出現機率將在65%以上。展望第4季，隨金融市場波動性可能加大，台灣央行仍維持利率不變的可能性較高，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，對等關稅影響小於原先預期，半導體目前仍維持豁免，加上AI需求強勁，帶動台灣出口暢旺，使今年以來整體景氣表現強勁，本團隊上修2025年台灣經濟成長率預測值至4.5%（原2.8%），研判有80%的機率落在3.8%至5.0%（原1.6%至3.5%）。

然而，隨著對等關稅豁免結束，可能衝擊台灣多數產業，進而影響企業營運與就業市場。考量潛在負面影響及基期偏高，本團隊首次預估2026年經濟成長率為2%。

國泰台大團隊預期，第4季經濟氣候將由「朗」轉「陰」，出現機率將在65%以上，主因是關稅豁免期帶動搶出口與提前備貨熱潮，加上AI趨勢引領半導體與電子需求持續量產，上半年台灣景氣表現強勁，進入下半年，當關稅底定且豁免期結束後，景氣將面臨放緩風險，因此預期第4季台灣經濟氣候將由「朗」轉「陰」（亦即景氣由穩定轉弱），出現機率將在65%以上。

至於中央銀行的利率政策動向，國泰台大團隊指出，7月以來，關稅擔憂有所減退，加上Fed降息期待升溫，主要地區金融情勢指數維持寬鬆態勢，預估9月台灣央行將維持利率不變，第4季金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪。

川普關稅擔憂趨緩、AI需求強勁，以及Fed釋放降息訊號，提振台股近期屢創新高，金融情勢指數一度上探「寬鬆」區間。展望第4季，國泰台大團隊預估，隨關稅豁免期結束，企業提前備貨告一段落，經濟成長將明顯放緩，金融市場波動性或將加大，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪。

若要觀察影響2025年、2026年台灣經濟成長的主要因素，徐之強指出原因有五項，一是美國高關稅影響逐步顯現，恐壓抑全球需求；二是Fed政策態度轉鴿，降息幅度及速度，將影響美國景氣與通膨波動；三是中國大陸政策刺激、消費信心及房市動向，能否支撐景氣仍待觀察；四是台灣央行限貸令或衝擊房市動能，房貸利率走升或壓抑國內需求；五是AI與機器人應用，能否持續帶動科技投資及產業升級轉型。

關稅 國泰金控

延伸閱讀

關稅衝擊還沒來 進口商品漲聲響起…巴西咖啡豆飆漲21%

癌逝粉絲Seth為《空洞騎士：絲綢之歌》設計NPC 團隊致謝名單留名

施俊吉籲央行暫緩降息 豐年為荒年留糧、雨季為旱季儲水

曾為壓倒性負評...《戰地風雲2042》團隊坦承對本作感到失望

相關新聞

台灣明年有條件降息？ 國泰台大團隊揭兩大關鍵

超級央行周來臨，市場預期美國聯準將於9月啟動降息，國泰台大團隊預估，年底前聯準會可能降息二到三碼，而台灣則因今年經濟成長...

工研院52周年…蕭美琴授證5新科院士 涵蓋半導體、生醫領域

工研院今舉辦52周年院慶暨第14屆院士授證典禮，今年共有5位新科院士獲頒殊榮，涵蓋半導體、工程營造及生醫醫療領域。副總統...

製造業景氣探底、M型化擴大 江啟臣警告結構性危機

啟思民本基金會15日舉行記者會，公布9月民調「對等關稅對台灣中小企業衝擊」，結果顯示社會對內外經貿風險及政府因應的信心明...

台中到通霄的海底輸氣管線工程標案遭業者質疑？ 台電回應了

針對媒體報導台電辦理台中到通霄的海底輸氣管線工程標案，並引述業者提出之相關質疑。對此，台電15日澄清，本案招標流程皆公開...

關稅最新民調 七成五對爭取「調降稅率、避免+N」沒信心

啟思民本基金會15日上午舉辦「對等關稅對台灣中小企業衝擊民意大調查新聞發佈」記者會。根據調查結果，七成五民眾對爭取「調降...

亞洲首家 國泰金控連2年獲「環境金融」TCFD年度報告大獎

全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》（Environmental Finance）最新公布「2025年永續投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。