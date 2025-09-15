台灣出口成長墊高今年經濟成長率 國泰台大團隊預估明年剩2%

受惠於關稅豁免期提前拉貨效應，以及AI趨勢持續支撐，今年以來出口成長幅度超乎預期，整體景氣動能強勁，國泰金控（2882）與台大合作團隊15日舉行2025年第3季台灣「經濟氣候曁金融情勢」發表會時，上修2025年台灣經濟成長率預測至4.5%（原2.8％），研判有八成的機率落在3.8%至5.0%（原1.6%至3.5%），展望2026年，由於關稅負面影響浮現，加上基期墊高，首次預測2026年台灣經濟成長率為2.0%。

國泰台大團隊評估，由於關稅影響小於原先預期，第3季台灣經濟氣候調整為由「雨」轉「朗」（原徘徊在「陰」、「雨」之間），第4季經濟氣候則可能由「朗」轉「陰」，出現機率將在65%以上。展望第4季，隨金融市場波動性可能加大，台灣央行仍維持利率不變的可能性較高，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，對等關稅影響小於原先預期，半導體目前仍維持豁免，加上AI需求強勁，帶動台灣出口暢旺，使今年以來整體景氣表現強勁，本團隊上修2025年台灣經濟成長率預測值至4.5%（原2.8%），研判有80%的機率落在3.8%至5.0%（原1.6%至3.5%）。

然而，隨著對等關稅豁免結束，可能衝擊台灣多數產業，進而影響企業營運與就業市場。考量潛在負面影響及基期偏高，本團隊首次預估2026年經濟成長率為2%。

國泰台大團隊預期，第4季經濟氣候將由「朗」轉「陰」，出現機率將在65%以上，主因是關稅豁免期帶動搶出口與提前備貨熱潮，加上AI趨勢引領半導體與電子需求持續量產，上半年台灣景氣表現強勁，進入下半年，當關稅底定且豁免期結束後，景氣將面臨放緩風險，因此預期第4季台灣經濟氣候將由「朗」轉「陰」（亦即景氣由穩定轉弱），出現機率將在65%以上。

至於中央銀行的利率政策動向，國泰台大團隊指出，7月以來，關稅擔憂有所減退，加上Fed降息期待升溫，主要地區金融情勢指數維持寬鬆態勢，預估9月台灣央行將維持利率不變，第4季金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪。

川普關稅擔憂趨緩、AI需求強勁，以及Fed釋放降息訊號，提振台股近期屢創新高，金融情勢指數一度上探「寬鬆」區間。展望第4季，國泰台大團隊預估，隨關稅豁免期結束，企業提前備貨告一段落，經濟成長將明顯放緩，金融市場波動性或將加大，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪。

若要觀察影響2025年、2026年台灣經濟成長的主要因素，徐之強指出原因有五項，一是美國高關稅影響逐步顯現，恐壓抑全球需求；二是Fed政策態度轉鴿，降息幅度及速度，將影響美國景氣與通膨波動；三是中國大陸政策刺激、消費信心及房市動向，能否支撐景氣仍待觀察；四是台灣央行限貸令或衝擊房市動能，房貸利率走升或壓抑國內需求；五是AI與機器人應用，能否持續帶動科技投資及產業升級轉型。