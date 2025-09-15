製造業景氣探底、M型化擴大 江啟臣警告結構性危機

啟思民本基金會15日舉行記者會，公布9月民調「對等關稅對台灣中小企業衝擊」，結果顯示社會對內外經貿風險及政府因應的信心明顯不足。基金會董事長江啟臣表示，民調反映民間基層真實感受，總體數據亮眼與製造業景氣疲弱呈現「M型化」，呼籲政府避免讓關稅衝擊演變為結構性危機。

根據民調顯示：76.3%民眾對後續爭取調降稅率與避免疊加稅率沒有信心、67.0%對政府加入區域經濟組織之表現不滿意、74.1%擔憂20%「對等關稅」將成為壓垮中小企業的主因、84.1%憂心就業市場受衝擊；對未來一年，73.7%看壞經濟成長、77.7%看壞就業機會、71.9%看壞通膨。另在企業赴美投資議題上，63.2%認為恐造成產業外移風險。

江啟臣表示，民調反映民間基層真實感受，總體數據亮眼與製造業景氣疲弱呈現「M型化」，一端是AI與半導體帶動出口，另一端是傳統製造、中小企業在關稅加匯率的「雙重打擊」。他並以工具機、塑膠、模具、電子材料、汽車零組件等為例，說明日本的稅負優勢（台灣有20%及疊加關稅，日本上限僅15%）讓台廠經營雪上加霜。

江啟臣強調，中小企業約占全體企業98%，提供近8成就業，其穩定與否關係社會安定；他呼籲政府短期提出「用得到」的紓困與拓銷、長期推動升級轉型與多元市場，並善用談判籌碼與政策工具，避免讓關稅衝擊演變為結構性危機。

江啟臣根據民調指出，即便是民進黨支持者，也有約六成對降稅無信心，顯示這議題已無關政黨立場，政府必須務實面對。

受邀參加記者會的台大經濟系名譽教授林建甫強調，所謂「對等關稅」並非傳統學理用法，「20%+N」（N代表額外疊加的關稅）的關稅稅率高於日、韓、歐，對傳統產業與中小企業極為不利；若再加上匯率壓力，衝擊更甚。

林建甫亦提醒，民調的呈現並不意外，尤其是當台灣已出現產業結構偏科、類似「荷蘭病」的風險：少數產業極強，但其他產業發展停滯或退步，或者說高科技相對抗壓，但傳產承受成本與法規的多重擠壓因而發展不佳。

在談判策略上，林建甫建議談判團須納入企業家與對數字敏銳者；提高透明度與社會溝通，形成民意後盾；善用投審會與政府對關鍵產業技術「N-1」原則等政策槓桿，避免最先進產能與關鍵封裝技術外流。

啟思民本基金會顧問楊應超表示，談判既要硬實力，也要文化理解。對美談判宜由熟悉美國文化與華爾街語境的人才出面，並做好「期待管理（manage expectations）」與階段性資訊公開，提高透明度、累積社會支持。

在「赴美設廠等於全球布局」的解讀上，楊應超區分品牌走向海外與製造外移兩者大不同：品牌拓市有其合理性，但製造在美成本與制度負擔高，且許多半導體零組件終仍需回亞太封測整機，不一定符合效率，如巨額投資若能多數留在本土，更有助帶動產業群聚與內需外溢。

啟思民本基金會董事兼執行長黃奎博說明，本次民調聚焦「對等關稅」對中小企業的真實衝擊。「七成五」的悲觀值，是此次民調中民眾表示對政府或政策無信心的常見數字，顯示七成以上民眾對對等關稅及政府經貿應對普遍缺乏信心，擔憂中小企業與就業市場將受到嚴重衝擊。

黃奎博表示，因為台灣民眾悲觀看待關稅衝擊與經濟前景，社會多數要求政府短期紓困、長期轉型，並強化談判籌碼與透明度，以守住中小企業與就業安定，而且因為民意對經濟、就業、通膨全面轉趨悲觀，所以政府更應提出清楚的因應路線圖與可驗證的施政階段性目標。