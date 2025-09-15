2025永續報導新趨勢論壇 聚焦反漂綠監管

KPMG安侯建業聯合會計師事務所15日與台灣上市櫃公司治理協會共同舉辦《2025永續報導新趨勢論壇》，邀請台灣監管機構分享最新執法態度與實務觀察，以及全球反漂綠監管動向與裁罰案例，協助企業提升永續報告品質與透明度。

永續揭露接軌國際 台灣分階段強化 ESG 合規力

金融監督管理委員會副主任委員陳彥良指出，國際永續準則理事會（ISSB）於 2023 年 6 月正式發布兩號 IFRS 永續揭露準則，並獲國際證券管理機構組織（IOSCO）認可，目前已有 36 國宣布接軌，涵蓋全球 GDP 超過 57%，將成為未來國際永續資訊揭露的重要基準。歐盟亦持續推動企業永續發展報告指令（CSRD），並於今年 2 月公布「永續簡化綜合套案（EU Omnibus）」，調整適用範圍與時程，顯示國際趨勢朝向兼顧制度可行性與企業負擔。

陳彥良強調，推動永續揭露的核心價值之一，即在於避免「漂綠」，並透過將內控與經營策略結合，進一步強化企業競爭力，打造更具透明度與國際信賴的台灣資本市場。

台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉指出，面對國際情勢快速變動，ESG不再只是企業的選項，而是攸關生存與永續發展的必要策略。全球正朝向永續標準化與透明化的趨勢前進，從歐盟擴及至亞洲。台灣也預計自2027年起，企業將依IFRS S1、S2準則以永續專章形式揭露於企業年報中，報導時點亦須與財務報告一致。這項政策不僅強調環境與公司治理的具體成效，也揭示企業若僅流於形式、進行「漂綠」行為，將面臨更高的聲譽與合規風險。他呼籲企業加速落實相關規範，唯有真正落實ESG，才能因應未來挑戰。

安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆表示，疫情後，中美貿易戰升溫與保護主義興起，加速全球供應鏈重組，台商企業紛透過跨國併購進行布局，KPMG台灣所參與企業併購金鑫獎評選時發現，企業透過跨國併購來回應供應鏈重組的挑戰已經成為主要的趨勢，特別是聚焦歐盟與美洲市場。然而，ESG法規遵循也成企業併購後的重大挑戰。以歐盟為例，根據《Green Deal》架構，相關ESG規範多達196項，對企業合規能力提出高度要求。

為協助台商即時掌握法規變動並提出因應策略，KPMG台灣所與德國會員所合作，自2025年1月起派駐同仁至德國，第一線追蹤歐盟法規趨勢，並結合當地資源，協助企業順利推進ESG合規作業。未來KPMG台灣所將持續以全球資源與在地專業，協助企業穩健應對國際挑戰，實現永續發展。

非財務揭露升級 跨國企業治理韌性受考驗

安侯永續發展顧問經理鄭淑仁表示，截至目前，歐盟與永續相關之法規已超過 190 項，涵蓋多元產業，並依據法規性質、適用門檻與企業規模，對企業營運產生不同程度之影響。對於在歐盟營運的企業而言，除須遵循營運所在地之法規要求外，亦需因應利害關係人日益提升之溝通需求，整合母公司所需之非財務資訊，並依企業需求回應利害關係人期待。在此背景下，企業如何系統性地掌握歐盟永續法規之最新發展，並在子公司層級建立完善之永續治理架構，已成為跨國企業邁向永續轉型過程中不可忽視之挑戰。她建議，為因應日新月異之永續議題與追蹤營運所在地區之動態，企業應強化法規追蹤機制，整合內部資源，以提升資訊透明度與合規效率，進一步強化永續治理韌性。

安侯永續發展顧問副總經理謝孟哲指出，儘管歐盟綜合套案擬針對永續報導、環境與社會盡職調查、碳邊境關稅等規範的時程與內容提出鬆綁，然而台灣主管機關已要求上市櫃公司導入之IFRS永續揭露準則，及近幾年來氣候、自然、不平等與社會相關財務揭露（即TCFD、TNFD、TISFD）框架蓬勃發展，皆顯示出非財務資訊揭露已走向與企業營運策略與財務規劃的整合，不管台灣企業有沒有受到歐盟相關法規列管，皆應及早因應準備。謝孟哲建議，企業可從結合財務與永續衝擊的雙重重大性鑑別開始，將重大ESG風險與機會納入公司既有策略規劃與風險管理架構當中，並運用股東會年報及永續報告書等充分揭露相關管理績效。

永續報告書數位化 揭露品質與驗證機制成關鍵課題

金管會證券期貨局主任祕書黃仲豪表示，依據「上市櫃公司永續發展藍圖」，2027 年全體上市櫃公司須完成溫室氣體盤查，2029 年完成範疇一、二排放確信，並揭露減碳目標與行動計畫。同時將推動碳權交易平台、鼓勵揭露範疇三排放，自 2026 年起分階段接軌 IFRS S1、S2 準則，並逐步推動年報永續專章。黃仲豪說，金管會亦積極推動永續報告書數位化，2025 年推出永續報告書產製平台，以減輕企業申報負擔並提升資訊可比性。同時，亦持續推動綠色與轉型金融行動，強化永續治理，提升台灣企業國際競爭力，共同邁向2050淨零排放目標。

KPMG安侯建業永續與確信執業會計師黃郁婷指出，企業在永續資訊的蒐集及揭露上面臨諸多挑戰，如何整合企業的報導流程以回應不同規範要求，以及確保永續資訊揭露的一致性及品質，是至關重要的。現行法令雖已要求企業參照GRI、SASB、TCFD、IFRS永續揭露準則等國際標準揭露永續相關資訊，但在審查機制及第三方查證方面仍有待加強，永續資訊揭露不實、誤述等，可能導致漂綠疑慮及投資人信任流失。黃郁婷建議，企業應強化內部稽核、推動第三方驗證，提升報告透明度與可靠性，且企業唯有掌握新規、促進跨部門協作與資訊整合，才能在永續競爭力上脫穎而出，迎接未來挑戰。

「漂綠」代價高昂 法律與信任雙重風險來襲

KPMG安侯法律事務所合夥律師莊植寧提醒，企業在永續報告書中盡力展現對於永續所做各項投入、承諾及展望之際，也應做好避免漂綠之法律風險管理。漂綠行為常見態樣包括：於永續報告書或公司對外的永續宣告隱匿不利資訊、提出無法驗證或模稜兩可的主張、使用誤導性陳述或不實標章、於永續作為做出誇大或不實陳述等。企業一旦從事漂綠行為，不僅可能因此失去市場信任，亦恐承受商譽受損、面臨法律及監管風險，甚至引發潛在訴訟，並舉近來國外多件案例為說明。公平交易委員會委員顏雅倫提醒企業在做出永續或綠色聲明前，須謹慎留意其真實性、可驗證性且避免誤導。台灣監管機構的政策趨勢與執法態度亦受到關注，顯示國內對永續資訊透明度的期待正在升高。安侯企管董事暨風險顧問負責人朱成光強調，企業若能透過內部控制制度與治理架構，建立完善的揭露流程，不僅將有助降低漂綠爭議風險，亦能提升永續報告之可信度，進而強化市場信任並提升長期競爭力。