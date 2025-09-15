快訊

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

柯克槍擊案兇手不配合調查，美國擔憂社會陷入政治仇恨風暴

工研院第14屆院士揭曉 蕭美琴親臨授證

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

工研院15日舉辦「工研院52週年院慶暨第14屆院士授證典禮」，蕭美琴副總統親臨授證。新科院士五位出爐，橫跨半導體、工程營造、生醫醫療：台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑、中鼎集團總裁余俊彥、中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海、台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，以及台大醫療體系管理發展中心主任暨台大醫學院小兒科特聘教授倪衍玄。

蕭副總統蒞臨工研院「價值創新 ITRI 前行」特展，了解工研院AI落地成果：MOSAIC 3D AI晶片以模組化設計加速運算並降能耗；H型鋼構低碳自動化量產讓產線提速5倍、碳排降八成；AI藝廊影音生成把實體展覽動態化並支援8K畫質。

工研院董事長吳政忠表示，本屆院士象徵臺灣在先進製程、工程永續與醫療健康的厚實能量；工研院52年與國家政策、產業需求並進，持續推動AI化與數位雙軸轉型，並以「ITRI Innovation week」擴大與國內外生態系互動、促進跨域合作與產業升級。

米玉傑致詞指出，當選院士是莫大榮譽，他回顧在台積電帶領團隊突破技術瓶頸、開發領先製程，並將持續推動創新，與工研院一道引領臺灣產業邁向更光明未來。

羅唯仁表示，工研院長年培育成功企業、貢獻深遠；AI將帶來新一波產業契機，工研院具備整合「晶片、資料中心、應用軟體」的實力，有望打造世界級平台。

「2025 ITRI Innovation week 工研院創新週」自9月15日起連續五天登場，從「院士會議」、「2035跨域創新」、「智慧醫療」、「南方產業轉型」到「機器人&無人機」論壇一氣呵成；並同步舉辦「智權新創周」與「價值創新 ITRI 前行」技術特展，集中展示「AI百工百業亮點技術」，展現創新如何實際導入產業與社會。

AI 工研院 台積電

延伸閱讀

海巡署再添戰力 第4艘千噸級花蓮艦成軍 第5艘下水 蕭美琴命名澎湖艦

賴清德總統主持忠烈祠秋祭 蕭美琴、韓國瑜等人一同陪祭

九三軍人節 蕭美琴：感謝國軍日夜守護國家安全

賴總統再提終戰80周年暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

相關新聞

台中到通霄的海底輸氣管線工程標案遭業者質疑？ 台電回應了

針對媒體報導台電辦理台中到通霄的海底輸氣管線工程標案，並引述業者提出之相關質疑。對此，台電15日澄清，本案招標流程皆公開...

關稅最新民調 七成五對爭取「調降稅率、避免+N」沒信心

啟思民本基金會15日上午舉辦「對等關稅對台灣中小企業衝擊民意大調查新聞發佈」記者會。根據調查結果，七成五民眾對爭取「調降...

亞洲首家 國泰金控連2年獲「環境金融」TCFD年度報告大獎

全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》（Environmental Finance）最新公布「2025年永續投資...

歲末景氣恐反轉？ 資方樂觀度連三季降低、勞工連兩季悲觀

全球關稅貿易戰開打，不過部分產業仍面臨「缺工潮」，加上即將普發現金1萬元，因此從企業主到上班族，該如何看待歲末經濟前景？...

興達電廠爆炸後林口二號機今又故障 供電雪上加霜少了2%

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台用電吃緊的狀況要雪上加霜，台電燃煤發電機組林口2號機今天上午又發生故障，發電量又少了80...

刷臉跨銀行開戶四金控打頭陣 把門打開「服務見真章」

你有想過，只要「刷臉」，就可以到不同的銀行開戶嗎？根據聯合報數位版掌握的最新消息，由金管會指示聯徵中心召集金融機構籌組的「金融Face-ID聯盟」，將Face-ID的刷臉就能開戶的認證，從金控集團之內，推向可跨不同的金控集團。意即未來民眾只要「刷臉」就能夠跨銀行開戶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。