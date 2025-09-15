工研院第14屆院士揭曉 蕭美琴親臨授證

工研院15日舉辦「工研院52週年院慶暨第14屆院士授證典禮」，蕭美琴副總統親臨授證。新科院士五位出爐，橫跨半導體、工程營造、生醫醫療：台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑、中鼎集團總裁余俊彥、中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海、台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，以及台大醫療體系管理發展中心主任暨台大醫學院小兒科特聘教授倪衍玄。

蕭副總統蒞臨工研院「價值創新 ITRI 前行」特展，了解工研院AI落地成果：MOSAIC 3D AI晶片以模組化設計加速運算並降能耗；H型鋼構低碳自動化量產讓產線提速5倍、碳排降八成；AI藝廊影音生成把實體展覽動態化並支援8K畫質。

工研院董事長吳政忠表示，本屆院士象徵臺灣在先進製程、工程永續與醫療健康的厚實能量；工研院52年與國家政策、產業需求並進，持續推動AI化與數位雙軸轉型，並以「ITRI Innovation week」擴大與國內外生態系互動、促進跨域合作與產業升級。

米玉傑致詞指出，當選院士是莫大榮譽，他回顧在台積電帶領團隊突破技術瓶頸、開發領先製程，並將持續推動創新，與工研院一道引領臺灣產業邁向更光明未來。

羅唯仁表示，工研院長年培育成功企業、貢獻深遠；AI將帶來新一波產業契機，工研院具備整合「晶片、資料中心、應用軟體」的實力，有望打造世界級平台。

「2025 ITRI Innovation week 工研院創新週」自9月15日起連續五天登場，從「院士會議」、「2035跨域創新」、「智慧醫療」、「南方產業轉型」到「機器人&無人機」論壇一氣呵成；並同步舉辦「智權新創周」與「價值創新 ITRI 前行」技術特展，集中展示「AI百工百業亮點技術」，展現創新如何實際導入產業與社會。