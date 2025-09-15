台中到通霄的海底輸氣管線工程標案遭業者質疑？ 台電回應了

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電計畫興建「通霄電廠二期更新改建計畫-海底輸氣管線工程」。圖／台電提供
針對媒體報導台電辦理台中到通霄的海底輸氣管線工程標案，並引述業者提出之相關質疑。對此，台電15日澄清，本案招標流程皆公開透明、依法辦理。

台電說明，台中到通霄的海底輸氣管線工程標案經多次公開招標流標，台電務實檢討招標資格及預算。

台電說明，原委由顧問公司進行市場調查及招商廠商並詢價後，概估預算金額為304億。前兩次公開招標皆因不滿三家流標，僅一家廠商參標且報價高出預算約4成。台電再度辦理公開招商說明會，檢討適度放寬廠商投標資格及調整預算，經評估確有受到國際事件導致燃油指數、海上貨運指數、匯率影響，並參酌近年佈管拋石工程合約金額調幅，將預算新臺幣304億上調增加2成至369億。

其次，台電指出，工程會認定本案招標程序無違法。招標期間有投標廠商認為台電公司放寬廠商資格違法而向工程會申訴。後經工程會判斷書明確指出，本案招標程序並無違法。

第三，台電表示，該案採最有利標符合工程會鼓勵精神。考量工程品質、相關期程及專業技術能力，且符合工程會頒布之政府採購決標方式參考原則，金額大、案情複雜、不同廠商之標的難訂統一比較規範及巨額工程適宜採最有利標，因此最終採最有利標辦理，全程依法合規。

