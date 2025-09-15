關稅最新民調 七成五對爭取「調降稅率、避免+N」沒信心

啟思民本基金會15日上午舉辦「對等關稅對台灣中小企業衝擊民意大調查新聞發佈」記者會。根據調查結果，七成五民眾對爭取「調降關稅稅率」及「避免疊加稅率」沒有信心，超過七成四民眾擔憂「對等關稅」對中小企業衝擊，希望政府擴大對「中小微型企業」及「傳統產業」支持。

記者會與會者包括啟思民本基金會董事長/立法院副院長江啟臣、啟思民本基金會董事兼執行長/政治大學外交系教授黃奎博、台大經濟系名譽教授林建甫、啟思民本基金會顧問/科克蘭資本公司董事長楊應超。

七成五民眾對爭取「調降關稅稅率」及「避免疊加稅率」沒有信心

美國於8月1日宣布「台灣對等關稅稅率為20%」，採取「疊加關稅」方式課徵。民調顯示，有76.3%的民眾表示，對台灣後續爭取「調降對等關稅稅率」以及「避免採用疊加稅率」沒有信心，更有40.5%民眾表示「非常沒有信心」，民進黨支持者也有62.1%表示「沒有信心」。

而在爭取加入區域經濟組織，分散市場與強化區域經貿合作的部分，有67.0%的民眾表示對政府的表現「不滿意」，民進黨的支持者有61.3%表示「不滿意」。這顯示在台美經貿以及爭取加入區域經濟組織的受挫，讓民眾逐漸失去耐性與信心。

超過七成四民眾擔憂「對等關稅」對中小企業衝擊 盼政府擴大支持

台灣中小企業家數在2023年突破167.4萬家，創歷年新高，占全體企業達98%以上；中小企業就業人數達到916萬7千人，占全國就業人數近八成；銷售金額超過28兆元，占整體企業銷售額比重達五成以上。中小企業在台灣經濟發展扮演重要角色，維持社會安定與提供就業更發揮關鍵作用。

民調顯示，有74.1%民眾擔憂「20%對等關稅」稅率將衝擊中小企業的生存，也有74.0%民眾認為，政府應該擴大對於中小微型企業以及傳統產業的支持，協助中小企業進行產業升級提升競爭力。

經濟部長龔明鑫日前表示，將以「多元市場」與「930億預算」迎戰關稅，鼓勵企業根據自身狀況，靈活應對，而不是被單一市場的困境所限制，全體民眾中73.1%表示有信心，其中民進黨支持者的有信心的比例達到56.7%。

交叉分析顯示，相對於國民黨、民眾黨以及無政黨認同支持者而言，民進黨支持者對於政府因應對等關稅的作為更具有信心。

企業赴美投資設廠 六成三認為「可能造成產業外移」 近二成五認為「擴大全球佈局」

因應「對等關稅」的衝擊，台積電將加碼投資1,000億美元赴美設廠，總投資金額達到1,650億美元，後續可能會帶動相關供應鏈赴美設廠，近日也傳出「台積電和供應鏈共同赴美，政府不排除爭取類似科學園區模式，爭取台灣產業聚落有利投資條件赴美投資。」

對此，民調有63.2%的民眾認為企業赴美投資設廠「可能造成產業外移風險」，也有24.4%民眾認為「這是企業擴大全球佈局」。

交叉分析顯示，民進黨支持者有46.3%認為「這是企業擴大全球佈局」，27.8%認為「可能造成產業外移風險」，而國民黨、民眾黨以及無政黨傾向者較傾向認為企業赴美投資設廠「可能造成產業外移風險」。

勞動部9月1日公布最新「無薪假」人數增加至4,863人、245家廠商，創今年新高。其中，受到美國對等關稅影響有3,055人，占比逾六成，其中金屬機電工業（工具機、汽車零組件等）實施減班休息達3,290人。民調顯示，有84.1%民眾擔心對等關稅後需將衝擊台灣整體就業市場。

七成三對「經濟成長」悲觀 七成七對「就業機會」悲觀 七成二對「通貨膨脹」悲觀

國際經貿環境的劇烈變動，也影響民眾對未來國內整體經濟表現的評估。

民調結果發現，有73.7%民眾對未來一年整體「經濟成長」感到悲觀，樂觀的比例為7.7%；有77.7%民眾對未來一年整體「就業機會」感到悲觀，樂觀的比例為7.8%；有71.9%民眾對未來一年整體「通貨膨脹」感到悲觀，樂觀的比例為6.8%。

交叉分析，民進黨支持者對未來「經濟成長」、「就業機會」以及「通貨膨脹」悲觀的比例也高於樂觀。這顯示，在對等關稅的衝擊下，民間對經濟未來發展的整體信心下滑，恐怕會進一步衝擊國內投資與消費，政府必須提早因應。