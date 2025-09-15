亞洲首家 國泰金控連2年獲「環境金融」TCFD年度報告大獎

全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》（Environmental Finance）最新公布「2025年永續投資獎」（Sustainable Investment Awards 2025）獲獎名單，國泰金控以「2023年氣候暨自然報告書」再度榮獲「年度TCFD報告」（TCFD Report of the Year）大獎，成為亞洲首家連續兩年獲得此殊榮的金融機構。

此外最新發表的「2024年氣候暨自然報告書」也持續領先台灣業界，導入轉型計畫工作小組（Transition Plan Taskforce, TPT）發布「TPT揭露框架」（TPT Disclosure Framework），獲得國際高度肯定。

董事長蔡宏圖表示，極端氣候加劇自然災害的風險，今年初美國加州即歷經史上最嚴重的野火災情，再次警醒極端氣候與環境永續需要更為全面的因應策略。國泰長期深耕永續金融，並將「氣候」列為永續策略發展的三大主軸之一，積極推動氣候與自然領域的發展藍圖。

自2018年國泰積極響應氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures ,TCFD）倡議，持續深化氣候風險管理與揭露機制，2021年「國泰金控風險管理揭露」榮獲TCFD官方「2022 Status Report」收錄，成為台灣首家入選為國際典範案例的金融機構，同時「2022年氣候策略暨自然風險管理報告書」、「2023年氣候暨自然報告書」接連榮獲「年度TCFD報告」大獎肯定，成為亞洲首家連續兩年獲得此殊榮的金融機構。

國泰金控2024年更創金融業先例，設立「氣候長」職位，由風控長黃景祿兼任，系統整合氣候策略與風險治理機制，並在最新發布的「2024年氣候暨自然報告書」中，進一步強化各項管理作為：第一，持續應用國際轉型計畫揭露框架，精進轉型策略架構與揭露品質，以「實施策略」與「議合策略」為兩大核心主軸，具體說明國泰推動低碳轉型的路徑與實踐方法。

第二，依循「永續會計準則委員會指引」（SASB）與「國際財務報導準則第S2號」（IFRS S2）等國際標準，將石油與天然氣產業、化學原料相關產業、建築材料業（含水泥）、礦業、化石燃料發電及煤炭相關產業，以及航空業等六大產業，界定為易受氣候轉型風險影響的敏感性產業，並委託會計師事務所對該等部位之暴險集中度執行有限確信，提升揭露數據的可靠性與資訊可信度。

第三，參考自然相關財務揭露（TNFD）架構與ENCORE（Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure）工具分析結果，試行以「水資源」與「森林」為主題的自然資源風險評估，並聚焦於取水強度、耗水強度、水資源管理政策與森林砍伐風險等四項指標，前瞻性辨識投資部位潛在的自然風險，作為強化內部管理機制與決策流程的重要依據。