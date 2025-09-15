快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

亞洲首家 國泰金控連2年獲「環境金融」TCFD年度報告大獎

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰金控連2年獲「環境金融」TCFD年度報告大獎，為亞洲首家，圖為董事長蔡宏圖。圖／國泰金控提供
國泰金控連2年獲「環境金融」TCFD年度報告大獎，為亞洲首家，圖為董事長蔡宏圖。圖／國泰金控提供

全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》（Environmental Finance）最新公布「2025年永續投資獎」（Sustainable Investment Awards 2025）獲獎名單，國泰金控以「2023年氣候暨自然報告書」再度榮獲「年度TCFD報告」（TCFD Report of the Year）大獎，成為亞洲首家連續兩年獲得此殊榮的金融機構。

此外最新發表的「2024年氣候暨自然報告書」也持續領先台灣業界，導入轉型計畫工作小組（Transition Plan Taskforce, TPT）發布「TPT揭露框架」（TPT Disclosure Framework），獲得國際高度肯定。

董事長蔡宏圖表示，極端氣候加劇自然災害的風險，今年初美國加州即歷經史上最嚴重的野火災情，再次警醒極端氣候與環境永續需要更為全面的因應策略。國泰長期深耕永續金融，並將「氣候」列為永續策略發展的三大主軸之一，積極推動氣候與自然領域的發展藍圖。

自2018年國泰積極響應氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures ,TCFD）倡議，持續深化氣候風險管理與揭露機制，2021年「國泰金控風險管理揭露」榮獲TCFD官方「2022 Status Report」收錄，成為台灣首家入選為國際典範案例的金融機構，同時「2022年氣候策略暨自然風險管理報告書」、「2023年氣候暨自然報告書」接連榮獲「年度TCFD報告」大獎肯定，成為亞洲首家連續兩年獲得此殊榮的金融機構。

國泰金控2024年更創金融業先例，設立「氣候長」職位，由風控長黃景祿兼任，系統整合氣候策略與風險治理機制，並在最新發布的「2024年氣候暨自然報告書」中，進一步強化各項管理作為：第一，持續應用國際轉型計畫揭露框架，精進轉型策略架構與揭露品質，以「實施策略」與「議合策略」為兩大核心主軸，具體說明國泰推動低碳轉型的路徑與實踐方法。

第二，依循「永續會計準則委員會指引」（SASB）與「國際財務報導準則第S2號」（IFRS S2）等國際標準，將石油與天然氣產業、化學原料相關產業、建築材料業（含水泥）、礦業、化石燃料發電及煤炭相關產業，以及航空業等六大產業，界定為易受氣候轉型風險影響的敏感性產業，並委託會計師事務所對該等部位之暴險集中度執行有限確信，提升揭露數據的可靠性與資訊可信度。

第三，參考自然相關財務揭露（TNFD）架構與ENCORE（Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure）工具分析結果，試行以「水資源」與「森林」為主題的自然資源風險評估，並聚焦於取水強度、耗水強度、水資源管理政策與森林砍伐風險等四項指標，前瞻性辨識投資部位潛在的自然風險，作為強化內部管理機制與決策流程的重要依據。

國泰金控

延伸閱讀

金控辦資產管理峰會

最牛一輪／雙鴻吸睛 國泰52拉風

國泰兒童繪畫比賽台中登場 親子戶外寫生描繪永續美麗家園

政大辦氣候財務評鑑

相關新聞

興達電廠爆炸後林口二號機今又故障 供電雪上加霜少了2%

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台用電吃緊的狀況要雪上加霜，台電燃煤發電機組林口2號機今天上午又發生故障，發電量又少了80...

關稅最新民調 七成五對爭取「調降稅率、避免+N」沒信心

啟思民本基金會15日上午舉辦「對等關稅對台灣中小企業衝擊民意大調查新聞發佈」記者會。根據調查結果，七成五民眾對爭取「調降...

租賃修法不能只保障房客 房東團體：增訂欠租、擾鄰可提前解約

內政部近期推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，引發社會高度關注。內政部日前召開座談會，廣泛蒐集各界意見，多數與會機關...

亞洲首家 國泰金控連2年獲「環境金融」TCFD年度報告大獎

全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》（Environmental Finance）最新公布「2025年永續投資...

歲末景氣恐反轉？ 資方樂觀度連三季降低、勞工連兩季悲觀

全球關稅貿易戰開打，不過部分產業仍面臨「缺工潮」，加上即將普發現金1萬元，因此從企業主到上班族，該如何看待歲末經濟前景？...

刷臉跨銀行開戶四金控打頭陣 把門打開「服務見真章」

你有想過，只要「刷臉」，就可以到不同的銀行開戶嗎？根據聯合報數位版掌握的最新消息，由金管會指示聯徵中心召集金融機構籌組的「金融Face-ID聯盟」，將Face-ID的刷臉就能開戶的認證，從金控集團之內，推向可跨不同的金控集團。意即未來民眾只要「刷臉」就能夠跨銀行開戶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。