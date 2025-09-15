歲末景氣恐反轉？ 資方樂觀度連三季降低、勞工連兩季悲觀

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
歲末景氣真的反轉了？人力銀行調查發現，企業對第4季景氣樂觀度持續下滑，連三降，樂觀度創下11季的新低。示意圖，與新聞無關。圖／本報系資料照片
全球關稅貿易戰開打，不過部分產業仍面臨「缺工潮」，加上即將普發現金1萬元，因此從企業主到上班族，該如何看待歲末經濟前景？yes123求職網針對第四季景氣趨勢調查」顯示，與第3季相比，企業對第4季景氣樂觀度持續下滑，資方淨樂觀度為+4.8%，「樂觀度」連三降，更創下11季的新低。

根據yes123求職網調查發現，與第3季相比，展望第4季景氣，企業樂觀度持續下滑。即使還有54.6%持平看待，樂觀為25.1%，悲觀占20.3%：把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比率」為+4.8%，去年同期則為+27%，相較上一季「淨樂觀比率」是+7.6%：「樂觀度」連三降，更創下11季的新低。

相形之下，對於Q4景氣，上班族比較保守面對，持平看待58.7%，樂觀占18.2%，悲觀看待占23.1%：將樂觀與悲觀比率相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比率」為-4.9%，去年同期則為+8.1%，相較Q3調查為-1.9%：連續兩季呈現負數，代表勞方已偏向悲觀。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，全球地緣政治衝突將導致關稅提高，使得資方對今年第四季的景氣，無法過度樂觀看待。特別像是「外銷導向」廠商，憂心未來接單可能受貿易戰影響；所幸對於內需導向公司來說，還有多個連假加持，同時受惠普發現金政策，因此預估目前「民間消費力道」，依舊保持相當熱度。

另一方面楊宗斌認為，由於逐漸接近「歲末人力盤點」時機，11月將邁入「考績評比季」，上班族保持高度危機意識，若有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃；加上處於「物價漲、薪水卻不漲」的職場環境，恐怕難有過度樂觀的預期心理。

