興達電廠爆炸後林口二號機今又故障 供電雪上加霜少了2%

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台用電吃緊的狀況要雪上加霜，台電燃煤發電機組林口2號機今天上午又發生故障，發電量又少了800MW，等於少了2%的電力供給，而隨著今日氣溫仍偏高，為今日的備轉容量率蒙上陰影。

興達電廠新2號機日前測試時發生爆炸意外，讓鄰近的新1號機也受影響暫停發電，發電量少了約3%，外界擔憂，如果再有機組出包，台灣隨時可能出現分區限電危機，但台電則強調，全台供電穩定不受影響，夜尖峰備轉容量率仍可維持在6%以上。

但台電日前則動用緊急備用機組，包括大林5號燃氣機組、興達4號機都併聯發電，興達2號機則待命，以供全台電力。

而目前備轉容量率仍在11.72%的水準，亮出綠燈，但隨著氣溫升高、用電量逐步增加，燈號恐也會有變化。對於林口二號機的故障原因、修復需要多長時間，以及今日全台供電情形，台電表示，要了解以後才能回復。