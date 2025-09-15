獨家／基富通高層人事異動 陳光輝接掌總座

集保結算所、基富通證券高層人事異動，集保前副總經理陳光輝接任基富通總經理；基富通原總經理王浩宇功成身退，歸建母公司集保結算所，升任財務部經理。

陳光輝7月16日自集保退休，經基富通董事會近期通過聘任為總經理。陳光輝49年次，具會計師資格，笑口常開的他自認屬於「粗條線」的人，不適合「錙銖必較」的會計事務所工作，選擇投身公職，先後任職高雄國稅局、台電核三廠以及審計部，1990 年代即投身集保，歷練部門涵蓋業務、企劃、存託、稽核等，並於 2020 年後擔任副總經理。

在集保期間，他曾待過基金暨國際部，後亦督導基金暨國際部業務，曾主導推動基金業務數位化、跨境合作，亦曾帶領團隊推出「集保 e 存摺」等數位服務，改善投資人股東會通知及權益領取的使用體驗，推廣金融科技應用。集保董事長林丙輝認為，以其對基金與信託業務的熟稔及人脈，有助強化基富通的競爭力。

林丙輝連任集保董事長後以更長遠的眼光，為集保啟動世代交替，近期升任陳子碇、許傳昌兩位為協理。而基富通證券前總經理王浩宇原為集保業務部副理，2022年借調至基富通，如今歸建集保，升任財務部經理。

王浩宇具有美國羅格斯大學 MBA 財經背景，在集保服務超過二十年，歷任基金服務、國際事務、企劃研究及資訊作業等單位。在集保期間，他積極推動金融科技專案，於基富通總經理任內亦帶領基富通平台持續擴充基金商品數量與投資便利性，獲得業界好評。