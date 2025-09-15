【重磅快評】人均GDP終於贏韓國 但台灣人為何不覺自己更有錢？

在球場上，我方運動員與南韓隊奮戰時，體育主播一句「好想贏韓國」」，說出許多人的心聲。運動賽事不見得場場贏，倒是在經濟表現上，追趕22年後，台灣終於贏韓國了。民眾在對數據感到驚喜的同時，感受卻不太真實。

韓國時報等韓媒14日報導，根據南韓和台灣政府的最新統計推估，南韓今年人均 GDP （國內生產毛額）估計約37430美元（約台幣114萬元），落後台灣的38066美元（約台幣116萬元），就是這台幣2萬元的差距，使得台韓人均 GDP時隔22年再度逆轉。

原本市場預期台灣最快要到明年才會反超南韓，但由於南韓經濟表現不振，台灣追趕腳步加速，逆轉提前一年發生。

不光是此一政府統計數據，美國財經雜誌《全球金融》（Global Finance）發布的「世界最富裕國家或地區」排名，台灣在2023、2024年連續兩年名列第14名，領先日本、南韓、香港以及中國等地。瑞銀集團（UBS）日前公布的《2025全球財富報告》指出，台灣成人「平均財富」達31萬2075美元（約新台幣947萬元），位居世界第15名，南韓是第20名，日本則退居第24名。若以「財富中位數」來看，台灣以11萬4871美元（約新台幣348萬元），名列全球第17名。

這些成績似乎都顯示台灣人擁有的財富在全世界是前段班，可是， 一般民眾真的覺得自己有錢嗎？統計數字是冰冷的，日常的感受才是真正的體感貧富溫度。

首先，平均值本來就會被極端值拉高或壓低，人均GDP上升，很可能就是被有錢人的財富拉高。在台灣，如果你沒有不動產或者是不買賣股票，只靠著一份死薪水，面對日常開銷持續上漲，一般人的感受就是口袋變得愈來愈薄。這也是為什麼每一次統計數據出來的時候，即使數字沒錯，多數人仍懷疑這數字的真實性。

其次，光看薪資成長的統計數據不錯，但產業差異大。主計總處上周公布最新薪資統計，剔除物價因素後，今年前七月實質經常性薪資平均數為43624元，成長幅度也創近五年來同期最高，代表薪資成長超越物價漲幅。由於通膨趨緩，薪資成長已連續16個月超過通膨。

然而反映實際「薪情」的中位數並未同步呈現，前七月經常性薪資中位數為38170元，年增2.78%，實質經常性薪資中位數年成長則為0.9%，反映大多數勞工所得未及平均值。而且產業差異很大，如果你不在高科技尤其是半導體產業或金融業工作，更會感受到「有錢的都是別人」。

第三，就算台灣的人均GDP真的超越南韓，平均財富變多不代表多數人享受到經濟成長的果實。如果中位數財富或中位數所得與生活支出比率（如房租、交通、食品、醫療）未改善，人民的幸福感仍不會提升。

人民對執政者的滿意度是整體綜合的感受，台灣人均GDP終於贏南韓的確是好消息，但我們不僅僅只想贏南韓。