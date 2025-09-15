亞洲首家 國泰金控連兩2年獲《環境金融》TCFD年度報告大獎

全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》（Environmental Finance）最新公布「2025年永續投資獎」（Sustainable Investment Awards 2025）獲獎名單，國泰金控以《2023年氣候暨自然報告書》再度榮獲「年度TCFD報告」（TCFD Report of the Year）大獎[1]，成為亞洲首家連續兩年獲得此殊榮的金融機構；此外最新發表的《2024年氣候暨自然報告書》亦持續領先台灣業界導入轉型計畫工作小組（Transition Plan Taskforce, TPT）[2]發布《TPT揭露框架》（TPT Disclosure Framework），國泰不斷以前瞻風險管理思維，落實在永續行動與揭露品質，獲得國際高度肯定。

國泰金控董事長蔡宏圖表示，「極端氣候加劇自然災害的風險，今年初美國加州即歷經史上最嚴重的野火災情，再次警醒極端氣候與環境永續亟需更為全面的因應策略。國泰長期深耕永續金融，並將『氣候』列為永續策略發展的三大主軸之一，積極推動氣候與自然領域的發展藍圖。」，自2018年國泰積極響應氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures ,TCFD）倡議，持續深化氣候風險管理與揭露機制，2021年「國泰金控風險管理揭露」榮獲TCFD官方《2022 Status Report》[3]收錄，成為台灣首家入選為國際典範案例的金融機構，同時《2022年氣候策略暨自然風險管理報告書》、《2023年氣候暨自然報告書》接連榮獲「年度TCFD報告」大獎肯定，成為亞洲首家連續兩年獲得此殊榮的金融機構，這項肯定是榮耀更是不斷躍進的驅動力。

此外，蔡宏圖亦指出，國泰積極參與各項國際倡議，以去年第四度參與聯合國氣候峰會（COP）為例，再次受邀於世界氣候基金會主辦之「世界氣候峰會」（World Climate Summit, WCS）發表開場演說，分享國泰以金融力量推動產業低碳轉型的實戰經驗與前瞻洞察，與國際共同面對氣候變遷之關鍵挑戰，攜手各界尋求務實且具影響力的氣候解方，實踐「BETTER TOGETHER共創更好」的承諾與期許。

國泰金控2024年更創金融業先例，設立「氣候長」職位，由風控長黃景祿兼任，系統整合氣候策略與風險治理機制，並在最新發布的《2024年氣候暨自然報告書》中，進一步強化各項管理作為：第一，持續應用國際轉型計畫揭露框架，精進轉型策略架構與揭露品質，以「實施策略」與「議合策略」為兩大核心主軸，具體說明國泰推動低碳轉型的路徑與實踐方法。

第二，依循《永續會計準則委員會指引》（SASB）與《國際財務報導準則第S2號》（IFRS S2）等國際標準，將石油與天然氣產業、化學原料相關產業、建築材料業（含水泥）、礦業、化石燃料發電及煤炭相關產業，以及航空業等六大產業，界定為易受氣候轉型風險影響的敏感性產業，並委託會計師事務所對該等部位之暴險集中度執行有限確信，提升揭露數據的可靠性與資訊可信度。此外，更以此為基礎，建立氣候轉型風險評估框架，針對轉型風險較高之產業，進行轉型速度分析，涵蓋產業平均碳排強度、減碳目標與成效、轉型計畫，以及淨零承諾等面向，掌握氣候轉型風險概況。

第三，參考自然相關財務揭露（TNFD）架構與ENCORE（Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure）工具分析結果，試行以「水資源」與「森林」為主題的自然資源風險評估，並聚焦於取水強度、耗水強度、水資源管理政策與森林砍伐風險等四項指標，前瞻性辨識投資部位潛在的自然風險，作為強化內部管理機制與決策流程的重要依據。

面對氣候變遷與自然資源衝擊的雙重挑戰，國泰金控腳步從未停歇，持續強化風險治理機制，善用金融影響力，積極引領產業重視低碳轉型與環境永續，期盼攜手各界，共同打造更具氣候韌性的淨零未來。