全球礦業經歷一連串併購交易 凸顯銅市場的良好供需前景

根據Mining.com報導，近期全球礦業經歷一連串的併購交易，主要原因是市場渴望擴大銅的產量，因為銅是全球能源轉型的關鍵金屬。而本週，英美資源集團（Anglo American Plc）收購加拿大泰克資源（Teck Resources Ltd.），成立一家價值超過500億美元的公司，這是十多年來最大的礦業併購交易之一。淡水河谷首席執行官古斯塔沃·皮門塔（Gustavo Pimenta）表示，這兩家公司的合併，凸顯了支撐銅市場的良好供需前景。

此外，STAR COPPER（CSE:STCU）在完成第一階段鑽探工作後，目前已經在加拿大不列顛哥倫比亞省西北部的同名 Star 項目開始第二階段鑽探計劃。Star 計畫由 19 個礦產權利組成，總面積為 68.29 平方公里，是一個中鈣鹼性至鹼性斑岩礦床，位於加拿大金三角和金馬蹄地區。Star Copper 表示，因為銅強大的電氣性能，讓銅幾乎存在於所有電力基礎設施中，而且AI資料中心比大多數基礎設施更需要大量的銅，以電力消耗來衡量，1兆瓦的資料中心電力需要27噸銅，以反映資料中心可容納的伺服器數量，以此估計，預期到2030年銅的需求將成長 165%。

街口投信表示，AI資料中心持續成為市場最關注的焦點，其所需的銅量更遠高於一般基礎設施，加上目前供給量遇到瓶頸，即便中國今年的銅消費旺季有所滯後，但對於銅的長線需求依舊強勁。