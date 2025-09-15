快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

全球礦業經歷一連串併購交易 凸顯銅市場的良好供需前景

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據Mining.com報導，近期全球礦業經歷一連串的併購交易，主要原因是市場渴望擴大銅的產量，因為銅是全球能源轉型的關鍵金屬。而本週，英美資源集團（Anglo American Plc）收購加拿大泰克資源（Teck Resources Ltd.），成立一家價值超過500億美元的公司，這是十多年來最大的礦業併購交易之一。淡水河谷首席執行官古斯塔沃·皮門塔（Gustavo Pimenta）表示，這兩家公司的合併，凸顯了支撐銅市場的良好供需前景。

此外，STAR COPPER（CSE:STCU）在完成第一階段鑽探工作後，目前已經在加拿大不列顛哥倫比亞省西北部的同名 Star 項目開始第二階段鑽探計劃。Star 計畫由 19 個礦產權利組成，總面積為 68.29 平方公里，是一個中鈣鹼性至鹼性斑岩礦床，位於加拿大金三角和金馬蹄地區。Star Copper 表示，因為銅強大的電氣性能，讓銅幾乎存在於所有電力基礎設施中，而且AI資料中心比大多數基礎設施更需要大量的銅，以電力消耗來衡量，1兆瓦的資料中心電力需要27噸銅，以反映資料中心可容納的伺服器數量，以此估計，預期到2030年銅的需求將成長 165%。

街口投信表示，AI資料中心持續成為市場最關注的焦點，其所需的銅量更遠高於一般基礎設施，加上目前供給量遇到瓶頸，即便中國今年的銅消費旺季有所滯後，但對於銅的長線需求依舊強勁。

延伸閱讀

油菜籽被徵收75.8%關稅爭議 加稱跟中國談得好

疫苗登載「加拿大打過了」鬧烏龍 高市衛生局坦承錯誤將懲處

大片玻璃窗被撞碎…加拿大7旬翁駕休旅車衝進托兒所 1歲半幼童喪命

加拿大省長率經貿團訪陸 陸流亡企業家敲警鐘：看似有利 其實落入中共陷阱

相關新聞

興達電廠爆炸後林口二號機今又故障 供電雪上加霜少了2%

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台用電吃緊的狀況要雪上加霜，台電燃煤發電機組林口2號機今天上午又發生故障，發電量又少了80...

關稅最新民調 七成五對爭取「調降稅率、避免+N」沒信心

啟思民本基金會15日上午舉辦「對等關稅對台灣中小企業衝擊民意大調查新聞發佈」記者會。根據調查結果，七成五民眾對爭取「調降...

租賃修法不能只保障房客 房東團體：增訂欠租、擾鄰可提前解約

內政部近期推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，引發社會高度關注。內政部日前召開座談會，廣泛蒐集各界意見，多數與會機關...

亞洲首家 國泰金控連2年獲「環境金融」TCFD年度報告大獎

全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》（Environmental Finance）最新公布「2025年永續投資...

歲末景氣恐反轉？ 資方樂觀度連三季降低、勞工連兩季悲觀

全球關稅貿易戰開打，不過部分產業仍面臨「缺工潮」，加上即將普發現金1萬元，因此從企業主到上班族，該如何看待歲末經濟前景？...

刷臉跨銀行開戶四金控打頭陣 把門打開「服務見真章」

你有想過，只要「刷臉」，就可以到不同的銀行開戶嗎？根據聯合報數位版掌握的最新消息，由金管會指示聯徵中心召集金融機構籌組的「金融Face-ID聯盟」，將Face-ID的刷臉就能開戶的認證，從金控集團之內，推向可跨不同的金控集團。意即未來民眾只要「刷臉」就能夠跨銀行開戶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。