快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

俄羅斯能源經濟成標靶 短線有利油價表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析，受到烏克蘭襲擊俄羅斯主要煉油廠，以及美國總統川普敦促北約國家停止購買俄羅斯石油的影響，推升上周五（12日）油價反彈回升。根據路透社的報導，俄羅斯官員9月14日表示，烏克蘭夜間對俄羅斯發動大規模襲擊，導致俄羅斯西北部基里希大型煉油廠發生火災，以及西北部能源出口港口普里莫爾斯克的設施及油庫重大損失。同時川普也表示，美國準備對俄羅斯實施新的能源制裁，但前提是所有北約國家都停止購買俄羅斯石油並實施類似措施，以幫助結束俄羅斯與烏克蘭的戰爭。

此外，英國政府發布聲明表示，英國將針對俄羅斯提出新制裁措施，其中包括70項新規範和30項新指定。其中新的制裁將針對運輸俄羅斯石油的船隻，以及向俄羅斯軍方提供武器系統設備的公司和個人。

另外，日本政府發言人表示，日本已決定將俄羅斯原油價格上限從先前的每桶60美元下調至每桶47.6美元，以懲罰莫斯科繼續在烏克蘭發動戰爭。同時日本還將對俄羅斯和其他國家的實體實施額外的資產凍結和出口管制制裁。

值得留意的是，根據英國《金融時報》的報導，美國將敦促七國集團對中國和印度購買俄羅斯石油徵收高額關稅。不過，一位歐盟官員表示，歐盟似乎認為制裁比關稅更有效果，因此歐盟只有在「提供堅實法律基礎的長期調查」之後才會考慮制裁。同時歐盟可能會同意在2028年逐步淘汰俄羅斯能源，並在此基礎上儘早通過制裁措施禁止進口俄羅斯能源。

延伸閱讀

【專家之眼】親愛的，一個不小心，我就把俄羅斯整垮了

羅馬尼亞領空遭俄無人機闖入 外長召見俄大使抗議

陸俄擬建立清算機構

烏克蘭夜間出動361架無人機攻俄 俄羅斯前兩大煉油廠之一遇襲

相關新聞

興達電廠爆炸後林口二號機今又故障 供電雪上加霜少了2%

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台用電吃緊的狀況要雪上加霜，台電燃煤發電機組林口2號機今天上午又發生故障，發電量又少了80...

關稅最新民調 七成五對爭取「調降稅率、避免+N」沒信心

啟思民本基金會15日上午舉辦「對等關稅對台灣中小企業衝擊民意大調查新聞發佈」記者會。根據調查結果，七成五民眾對爭取「調降...

租賃修法不能只保障房客 房東團體：增訂欠租、擾鄰可提前解約

內政部近期推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，引發社會高度關注。內政部日前召開座談會，廣泛蒐集各界意見，多數與會機關...

亞洲首家 國泰金控連2年獲「環境金融」TCFD年度報告大獎

全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》（Environmental Finance）最新公布「2025年永續投資...

歲末景氣恐反轉？ 資方樂觀度連三季降低、勞工連兩季悲觀

全球關稅貿易戰開打，不過部分產業仍面臨「缺工潮」，加上即將普發現金1萬元，因此從企業主到上班族，該如何看待歲末經濟前景？...

刷臉跨銀行開戶四金控打頭陣 把門打開「服務見真章」

你有想過，只要「刷臉」，就可以到不同的銀行開戶嗎？根據聯合報數位版掌握的最新消息，由金管會指示聯徵中心召集金融機構籌組的「金融Face-ID聯盟」，將Face-ID的刷臉就能開戶的認證，從金控集團之內，推向可跨不同的金控集團。意即未來民眾只要「刷臉」就能夠跨銀行開戶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。