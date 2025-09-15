俄羅斯能源經濟成標靶 短線有利油價表現

街口投信分析，受到烏克蘭襲擊俄羅斯主要煉油廠，以及美國總統川普敦促北約國家停止購買俄羅斯石油的影響，推升上周五（12日）油價反彈回升。根據路透社的報導，俄羅斯官員9月14日表示，烏克蘭夜間對俄羅斯發動大規模襲擊，導致俄羅斯西北部基里希大型煉油廠發生火災，以及西北部能源出口港口普里莫爾斯克的設施及油庫重大損失。同時川普也表示，美國準備對俄羅斯實施新的能源制裁，但前提是所有北約國家都停止購買俄羅斯石油並實施類似措施，以幫助結束俄羅斯與烏克蘭的戰爭。

此外，英國政府發布聲明表示，英國將針對俄羅斯提出新制裁措施，其中包括70項新規範和30項新指定。其中新的制裁將針對運輸俄羅斯石油的船隻，以及向俄羅斯軍方提供武器系統設備的公司和個人。

另外，日本政府發言人表示，日本已決定將俄羅斯原油價格上限從先前的每桶60美元下調至每桶47.6美元，以懲罰莫斯科繼續在烏克蘭發動戰爭。同時日本還將對俄羅斯和其他國家的實體實施額外的資產凍結和出口管制制裁。

值得留意的是，根據英國《金融時報》的報導，美國將敦促七國集團對中國和印度購買俄羅斯石油徵收高額關稅。不過，一位歐盟官員表示，歐盟似乎認為制裁比關稅更有效果，因此歐盟只有在「提供堅實法律基礎的長期調查」之後才會考慮制裁。同時歐盟可能會同意在2028年逐步淘汰俄羅斯能源，並在此基礎上儘早通過制裁措施禁止進口俄羅斯能源。