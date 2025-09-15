租賃修法不能只保障房客 房東團體：增訂欠租、擾鄰可提前解約

快訊

0:00 / 0:00

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部近期推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

內政部近期推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，引發社會高度關注。內政部日前召開座談會，廣泛蒐集各界意見，多數與會機關及團體普遍肯定修法方向，認為有助於保障租屋族「住得久、住得安」，同時也提醒政府必須兼顧房東的合理權益，才能建立互信雙贏的租賃關係。

內政部指出，修法有三大重點，第一，保障房客至少3年租期；第二，限制續約租金漲幅，避免一次大幅調漲；第三，強化雙方權益規範，例如禁止房東拒絕房客申請租金補貼或強制搬遷，政府希望藉此減少租屋糾紛，改善「漲租搬家」的惡性循環，引導市場朝長期穩定方向發展。

在座談會中，房東團體也提出不少建議，他們認為修法不能只顧房客，否則恐怕造成房東不敢出租，訴求包括若房客涉及吸毒、擾鄰等違法行為，應讓房東得以提前終止租約；若房客惡意欠租且拒絕搬遷，也要有明確的遷離規範，除此之外，也有人建議放寬房東因自住需求收回房屋的權利，並增訂短期租約、租約登記、優先承租權，以及提供房東租稅優惠等配套措施。

內政部強調，未來將持續蒐集意見，並研擬更多配套，以確保修法能同時照顧房客安居與房東權益。最終目標是讓租屋市場走向制度完善、租客安心、房東放心的良性循環。

房東 租屋

