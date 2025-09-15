人均GDP將超南韓…學者憂遮掩產業失衡

南韓官方預測今年人均ＧＤＰ將被台灣超越，引發各界關注。學者表示，這個數字雖然象徵台灣經濟某些面向的躍進，但「執政者沒必要太重視，而該去思考如何協助分配」，解決產業間與階層間的不均。

台灣經濟研究院院長張建一指出，人均ＧＤＰ畢竟只是平均數，「意義其實不大」，雖不能否認這是國力的升級，但不是絕對指標，整體社會的真實狀況未必能反映。他說，台灣近年因ＡＩ產業崛起，確實帶動部分數字亮眼，但產業有好有壞，例如傳統產業在關稅與匯率的壓力下經營的非常辛苦。

中央大學經濟系教授吳大任表示，台灣勞動市場中，服務業人口將近六成、約七百萬人，但是服務業經營壓力很沉重。例如現在假期時很多人選擇出國遊玩，服務業得到的效益有限，自然也感受不到成長的果實。反而台灣真正受惠於出口與ＡＩ產業的勞工比率並不高，這樣的「產業發展不平衡」才是台灣經濟發展中不可忽視的現實。

至於南韓認定台灣人均ＧＤＰ超車的理由除了匯率及ＡＩ半導體優勢，吳大任分析，另一個關鍵在於產業結構差異。南韓出口仍以汽車、鋼鐵為主，近來卻受到關稅影響，表現相對受壓抑；相較之下，台灣上半年因歐美拉貨潮，出口數字相當亮眼。不過，這種「提前拉貨」現象也意味著下半年可能出現出口反轉，數字不一定能延續。換言之，雖然南韓官方把這些因素視為台灣超車的理由，但從結構上來看，更多是短期波動所致，而非長期趨勢。