聽新聞
0:00 / 0:00
壽險、銀行業棄股轉債 金融三業7月加碼買債券逾2300億元
金管會公布最新的金融三業（銀行、保險、證券）股債投資統計，由於七月美債價格下跌，十年期美債殖利率七月中前甚至一度逼近百分之四點五，金融三業趕緊進場逢低加碼，壽險、銀行業「棄股轉債」，大賣台股轉投資美債，而證券業則是金融三業唯一大舉加碼台股，七月大舉加碼四一八點二億元為今年最大手筆，也因此在這波兩萬五千點行情站在最佳位置。
金管會統計數據顯示，金融三業七月大舉進場加碼債券，其中壽險業約加碼國內外債券一二一五億、銀行業加碼八八四億、證券業加碼二二二點九六億元，合計二三二一點九六億元，這也是今年三月以來首見金融三業大手筆回補債券部位。
