價格掉＋限貸令 換屋族老公寓難脫手

房市交易冷清，換屋族也心寒。房仲業者表示，換屋族售屋期限延長至一年半，原意是希望替換屋族減輕房貸壓力，但許多換屋族的第一屋多是老公寓，好不容易累積足夠資本，加上成家後對環境和電梯的需求提高，往往會考慮較新的大樓或社區作為換屋選擇，但原有的老公寓因為房市低谷難以出售，成為換屋的另一道關卡。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶說，公寓產品因屋齡高、無電梯或車位，若無地段或都更題材支撐，在市場降溫情況下更顯弱勢。住商機構新北市區執行副理王健維也說，近年蛋白區房市因新案大量推出，帶動中古公寓價格墊高，如今市場反轉，加上銀行限貸、審核嚴格，讓高屋齡公寓更難成交。

銀行業者則說，在審核換屋貸款時，除了檢視申貸人的財務能力，也會觀察「原屋」條件。

此外，價格逐步下滑，也讓換屋族出售上更困難。根據實價登錄數據，雙北市多處公寓價格陷入盤整甚至下跌。王健維說，新北蛋白跌幅明顯，主因為區域具軌道經濟或重畫區議題，過去吸引建商大舉進駐，新案相互推出堆高區域價位，也帶動中古市場發展，但面臨市場翻轉，加諸限貸令等衝擊，房貸審核嚴苛；另觀察實價，價格甚高的北市蛋黃區公寓，如中正、松山也出現價格盤整或漲勢急凍趨勢。

雙北以外，進一步觀察上半年六都建物買賣移轉棟數，整體交易量相較去年同期年減百分之廿六點六，跌幅較高的是台南市年減百分之卅二點三、高雄市年減百分之卅四點二。當地仲介指出，若是區域蛋白區，又為高屋齡、無電梯產品，買氣更顯薄弱，房價較難具支撐力道。

對換屋族而言，一方面央行政策雖放寬期限，但銀行實務操作仍嚴格；另一方面，若第一間房子遲遲賣不掉，換屋資金鏈就會卡住，甚至會面臨銀行未來降低成數或提高利率等問題。