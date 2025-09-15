聽新聞
0:00 / 0:00

價格掉＋限貸令 換屋族老公寓難脫手

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

房市交易冷清，換屋族也心寒。房仲業者表示，換屋族售屋期限延長至一年半，原意是希望替換屋族減輕房貸壓力，但許多換屋族的第一屋多是老公寓，好不容易累積足夠資本，加上成家後對環境和電梯的需求提高，往往會考慮較新的大樓或社區作為換屋選擇，但原有的老公寓因為房市低谷難以出售，成為換屋的另一道關卡。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶說，公寓產品因屋齡高、無電梯或車位，若無地段或都更題材支撐，在市場降溫情況下更顯弱勢。住商機構新北市區執行副理王健維也說，近年蛋白區房市因新案大量推出，帶動中古公寓價格墊高，如今市場反轉，加上銀行限貸、審核嚴格，讓高屋齡公寓更難成交。

銀行業者則說，在審核換屋貸款時，除了檢視申貸人的財務能力，也會觀察「原屋」條件。

此外，價格逐步下滑，也讓換屋族出售上更困難。根據實價登錄數據，雙北市多處公寓價格陷入盤整甚至下跌。王健維說，新北蛋白跌幅明顯，主因為區域具軌道經濟或重畫區議題，過去吸引建商大舉進駐，新案相互推出堆高區域價位，也帶動中古市場發展，但面臨市場翻轉，加諸限貸令等衝擊，房貸審核嚴苛；另觀察實價，價格甚高的北市蛋黃區公寓，如中正、松山也出現價格盤整或漲勢急凍趨勢。

雙北以外，進一步觀察上半年六都建物買賣移轉棟數，整體交易量相較去年同期年減百分之廿六點六，跌幅較高的是台南市年減百分之卅二點三、高雄市年減百分之卅四點二。當地仲介指出，若是區域蛋白區，又為高屋齡、無電梯產品，買氣更顯薄弱，房價較難具支撐力道。

對換屋族而言，一方面央行政策雖放寬期限，但銀行實務操作仍嚴格；另一方面，若第一間房子遲遲賣不掉，換屋資金鏈就會卡住，甚至會面臨銀行未來降低成數或提高利率等問題。

房市 房貸 公寓 屋齡 央行 實價登錄

延伸閱讀

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

府中站人行陸橋電梯意外 板橋區公所技工涉包庇、護航廠商遭訴

上個月才故障19人受困…今台中大遠百電梯又卡住！4人受困40分鐘

2週內3起電梯關人事故！今有4人受困40分鐘…台中大遠百：已暫停使用

相關新聞

本周財經焦點

本周財經焦點

央行放寬！銀行承貸意願低 換屋族新制卡關

中央銀行日前宣布換屋族寬限措施，將售屋期限由一年延長至一年半，但政策僅執行一周，就已出現落差。據了解，除肩負特定政策目標...

價格掉＋限貸令 換屋族老公寓難脫手

房市交易冷清，換屋族也心寒。房仲業者表示，換屋族售屋期限延長至一年半，原意是希望替換屋族減輕房貸壓力，但許多換屋族的第一...

港商在台辦事處遭美列管 經部要查

美國商務部日前將全球卅二個實體列入出口管制實體名單，其中一家台灣實體也上榜。經濟部昨天表示，該業者為港商在台設立的辦事處...

人均GDP將超南韓…學者憂遮掩產業失衡

南韓官方預測今年人均ＧＤＰ將被台灣超越，引發各界關注。學者表示，這個數字雖然象徵台灣經濟某些面向的躍進，但「執政者沒必要...

美英日等央行關鍵48小時 全球金融市場緊盯

全球金融市場十七日起將迎接「央行決策關鍵四十八小時」，加拿大、美國、英國、巴西、台灣及日本等國央行將陸續公布利率決策，重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。