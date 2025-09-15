央行放寬！銀行承貸意願低 換屋族新制卡關

中央銀行日前宣布換屋族寬限措施，將售屋期限由一年延長至一年半，但政策僅執行一周，就已出現落差。據了解，除肩負特定政策目標的銀行外，多數銀行對承作的態度普遍冷淡，換屋族期待的「人道走廊」並未真正打開。

「現在有意願承作換屋族業務的銀行，公民營全部加起來，不會超過五家」，一名大型行庫主管透露，除了台銀、土銀等國營銀行外，泛公股或民營業者的承作意願都是能閃則閃避。

原本預期央行鬆綁後，銀行對於換屋族案件的收件意願會提高，但有民眾反映，諮詢銀行相關方案時，屢屢碰到「軟釘子」。首先，多數銀行還是拒收切結書，理由眾多。有民營銀行表示房貸集中度水位已滿，不願再承作相關案件；也有大型行庫表示，即便收下切結書，未來也沒有能力查核換屋族是否真的在期限內賣掉舊屋，乾脆拒絕以免背上審核責任。對換屋族來說，央行雖放寬期限，實際執行卻遇到大門深鎖。

房仲業者指出，現在碰到換屋族的案子，都是在花時間協助客戶找到願意承貸的銀行，有時候會先讓民眾先行上架賣房，試探行情，如果有買家詢價甚至取得斡旋，銀行承作的意願就會提高許多。

銀行主管說，政策雖然立意良善，但銀行得負起審核的壓力和人力成本，更不用說還會占掉已經相當稀少的房貸額度，銀行當然只會選擇首購等方便易做的業務。

其次，即使有銀行願意簽收切結書，實際開出的條件卻讓人失望。行庫主管透露，為了避免民怨，總行會同意收案，但最後開出貸款成數可能僅比原本的五成略高，無法達到換屋族預期的七、八成。此外，銀行也會開出明顯高於一般房貸的條件，等同變相勸退。對於有意換屋的家庭而言，資金壓力瞬間提升，只好重新評估換屋需求。

央行官員表示，已陸續勸導銀行，只要符合包括借款人信用、資金用途、還款來源、債權保障及授信展望的５Ｐ原則，不得拒絕收切結書。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行資料顯示，從二○二三年六月至今年五月，國銀辦理換屋協處案件共二一四二件，每月大概先買後賣切結一年出售的件數不到一百件，顯示真正和銀行簽切結的換屋族數量有限。