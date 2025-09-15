美英日等央行關鍵48小時 全球金融市場緊盯

全球金融市場十七日起將迎接「央行決策關鍵四十八小時」，加拿大、美國、英國、巴西、台灣及日本等國央行將陸續公布利率決策，重中之重的聯準會（Ｆｅｄ）幾乎篤定會降息一碼（○點二五個百分點），主席鮑爾預料將維持中立語調，關鍵是反映官員利率落點預測的利率點狀圖，所透露的決策前景。

本周將有占全球國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之四十的經濟體公布貨幣決策，包括七大工業國集團（Ｇ７）裡的四國，加拿大央行於台灣時間十七日晚間九時四十五分公布決策，預料將降息一碼至百分之二點五。

最受矚目者當屬十八日凌晨二時出爐的聯準會決策，預料將降息一碼，基準利率區間降至百分之四至四點二五，但將出現至少一票的異議票，包含希望降息兩碼的官員、以及希望按兵不動的官員，凸顯聯準會利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（ＦＯＭＣ）內部歧見之深。

經濟學家預期，聯準會決策聲明將強調更加關注勞動市場，這次決策的其他關注重點還有聯準會主席鮑爾的記者會談話，及最新發布的利率點狀圖。彭博經濟學家預期，鮑爾將維持中立語調，並且持續捍衛決策獨立性，利率點狀圖則將暗示今年底前降息兩碼，與六月版本相同，暗示接下來只會再降一碼，至少會有七位官員暗示支持今年只降息一碼，作為對這次降息一碼的沉默抗議。

摩根士丹利（大摩）與德意志銀行經濟學家預期聯準會未來幾個月的降息速度調快，兩家機構都預測今年將降息三碼；加速降息是因為通膨正在減緩，且勞動市場力道減弱。目前金融市場普遍預期聯準會本周降息一碼，十月將暫停降息，十二月再降一碼，而明年首次降息的時間點將在四月。

至於十八日還有五國央行決策出爐，台灣、英國、巴西、南非預料都將按兵不動，持續對關稅引發的通膨與經濟減弱效應保持警戒，但英國央行可能大幅縮小量化緊縮（ＱＴ）步調，減少出售手上的債券，以因應最近的市場波動；挪威央行則預估將降息一碼至百分之四。

日本銀行（央行）決策預定十九日上午發布，預期將維持基準利率在百分之○點五，以觀望最近政局動盪的影響，至少等到十月四日的自民黨黨魁選舉出爐後再決定。基於日本成長穩固、通膨依然火熱，市場將緊盯日銀總裁植田和男釋出的升息線索。