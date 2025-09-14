快訊

追趕22年 人均GDP台灣超車南韓

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
南韓政府十四日公布數據，推估今年南韓人均GDP為三七四三○美元，將落後台灣的三八○六六美元。這是南韓自二○○三年超越台灣以來，雙方人均GDP排名時隔廿二年再度逆轉。記者林俊良／攝影
韓國時報等韓媒十四日報導，根據南韓和台灣政府的最新統計推估，南韓今年人均ＧＤＰ估計約三七四三○美元（約台幣一一四萬元），落後台灣的三八○六六美元（約台幣一一六萬元），這將是台韓人均ＧＤＰ時隔廿二年再度逆轉。

前述數字分別根據南韓財政部、台灣主計總處統計。原本市場預期台灣最快要到明年才會反超南韓，但由於南韓經濟表現不振，台灣追趕腳步加速，使逆轉提前一年發生。

南韓人均ＧＤＰ先是在二○○三年超越台灣，當時達到一五二一一美元，台灣為一四○六六美元，此後差距一度拉大，二○一八年南韓高出台灣近一萬美元。但近年台灣憑藉晶片與科技產業出口崛起，快速縮小與南韓的差距。去年，南韓人均ＧＤＰ為三五一二九美元，台灣則是三三四三七美元，差距明顯收斂。

專家分析，台灣受惠於半導體出口帶動經濟快速增長，南韓則受制於經濟停滯與韓元疲弱，差距因而提前拉近。台灣人均ＧＤＰ有望在明年率先突破四萬美元，來到四一○一九美元，南韓財政部八月提交該國國會的估計則預計二○二七年達到，前提是韓元不會進一步疲弱，否則可能要二○二八年或更久。

分析指出，台灣今年強勁追趕動能，主要來自出口與科技產業表現亮眼。第二季實質ＧＤＰ年增率達百分之八點○一，創二○二一年以來新高，使主計總處將全年成長率預測，自百分之三點一○上調至百分之四點四五；即便明年成長率回落至百分之二點八一，仍顯示經濟韌性。至於南韓，第二季僅季增百分之○點七、年增率僅百分之○點六，台韓差距愈加明顯。

朝鮮日報報導，野村證券經濟學家朴正宇（譯音）分析，台灣科技企業在全球人工智慧（ＡＩ）浪潮居於關鍵位置，並同步加碼國內投資，使潛在經濟成長率有望長期維持在百分之三以上。相較之下，南韓潛在成長率已降至百分之二以下，雙方差距恐將進一步擴大。

韓國時報則指，台灣的全球晶片製造大廠台積電正引領台灣成長，背後還有製造和科技業產能擴大、研發費用增加等因素支撐。反觀南韓的經濟基礎則正顯現疲弱訊號，受制於人口超高齡化、極低生育率和製造部門整體生產力衰退。驅動南韓經濟成長的汽車、船隻和記憶晶片等商品出口，正在全球貿易震盪中舉步維艱。

