台灣人均GDP可望超越南韓 學者：經濟情勢不容樂觀

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台灣人均GDP可望超越南韓，中央大學經濟系教授吳大任分析，主要受惠於上半年科技產品拉貨潮，但下半年科技業面臨232條款挑戰，傳統產業則面臨中國大陸低價競爭、高關稅壓力等，整體經濟情勢仍不容樂觀看待。

吳大任分析，台灣出口在GDP占比約60％至70％間，今年以來台灣出口表現一直都不錯，自5月起至8月逐月創新高，主要是在美國政府4月宣布對等關稅後豁免期帶動的拉貨潮，讓台灣上半年經濟成長率達6.75％。

台灣出口主要以AI相關產品為大宗，在232條款、半導體關稅尚未宣布前，仍享有拉貨效應；反觀南韓，出口產品包含汽車和鋼鐵，早已面臨高關稅壓力，因此南韓全年出口表現及整體經濟成長率都不是太理想，可能都會低於原先預期。

但吳大任指出，下半年仍有許多不確定性，台灣對等關稅最終稅率至今尚未定案，以及232條款的半導體關稅所涵蓋產品除晶片外，更可能包含手機、PC等台灣經濟命脈，雖台積電先前傳出可望豁免，但情勢尚未真正明朗，若談判不如預期，恐怕屆時將會產生非常大的影響。

