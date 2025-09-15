台灣人均GDP將超越南韓 明年衝4萬美元大關

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓盧思綸／綜合外電
台灣與南韓的最新估算數據顯示，台灣今年的人均國內生產毛額（GDP）有望超越南韓，為22年來首見。記者林俊良／攝影
台灣與南韓的最新估算數據顯示，台灣今年的人均國內生產毛額（GDP）有望超越南韓，為22年來首見。這種變化凸顯台灣在人工智慧（AI）熱潮下躍居全球科技和經濟重鎮，南韓則因缺乏結構改革，競爭優勢減退，成長動能減弱。

根據南韓官方與台灣主計總處預估，今年台灣人均GDP估計將達3萬8,066美元，高於南韓的3萬7,430美元，若預測成真，將是台灣人均GDP在2003年遭南韓超車以來，兩國排名首次逆轉。

2018年時，台韓的人均GDP還相差約1萬美元。但此後差距迅速縮小，去年台灣人均GDP已升至3萬3,437美元，南韓為3萬5,129美元。

而且，台灣預料會搶先南韓、達成人均GDP 4萬美元目標。台灣人均GDP明年預料升至41,019美元，為歷來首次突破4萬美元，南韓則要2027年才會達標。人均GDP是經濟表現指標，人均GDP較高，通常表示經濟生產力較佳。

拜半導體出口暢旺之賜，台灣經濟持續快速成長，第2季實質GDP年增8.01%，創2021年來同季新高。相較之下，南韓第2季GDP僅增0.6%。許多人認為，雙方差距將持續擴大。台灣當局將今年GDP增幅由3.1%上修至4.45%；南韓政府預測今年經濟將增0.9%。

而且全球對半導體、AI晶片、科技零件的需求，非常可能讓台灣經濟維持強健。反之，南韓經濟基本面出現疲態，受累於人口快速老化、生育率低落、製造業生產力下降。南韓經濟推手為出口汽車、船舶、記憶體，但全球貿易動盪，導致這些產業表現不佳。

成長降溫，對政治經濟有重大影響。首爾大學前經濟學家李仁浩（音譯）說：「GDP數據下滑，恐衝擊南韓在全球舞台的地位，降低對外資的吸引力、減少政策籌碼。台灣的成功讓對比更為鮮明，尤其是引領AI熱潮的科技業。」

GDP 南韓

