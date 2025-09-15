立院新會期19日開議…財經三大法案 優先推動

立法院新會期將於本周五（19日）開議，財經部會將推動三大優先法案，包含財政部推動《貨物稅條例》、《使用牌照稅法》，延長電動車租稅優惠至2030年底；經濟部推動《企業併購法》，放寬產業控股公司課稅規定。

除了財經部會已提出版本的財經法案外，上會期由朝野立委提案的《所得稅法》修正草案，擬加碼長照扣除額至每人每年18萬元，上會期已通過立院財委會初審，目標回溯至今年元旦上路、明年5月報稅適用，也將力拚本會期三讀。

此外近來因地方政府開始編列明年預算，《財政收支劃分法》爭議再起，在野黨呼籲中央提出版本，政院回應，未來將推出可長可久、符合均衡台灣與城鄉的財劃法修法。財政部過去曾表示，財劃法必須在保障既有財源、精進分配機制等原則下，與地方取得共識。

新會期開始前，財經部會盤點重要修法。財政部表示，為推廣電動車、達到淨零碳排目標，政府提供電動車減免貨物稅與牌照稅優惠。現行規定，完稅價格140萬元以下的電動新車，可以免徵貨物稅，完稅價格在140萬元以上，超過部分減半課徵貨物稅；至於電動車使用牌照稅則是免徵。兩項優惠都將在今年底落日。

據了解，經濟部稅式支出評估報告原建議延長四年，但因汽機車汰舊換新減徵貨物稅實施期間延長至2030年12月31日，再加上2030年國家自定貢獻（NDC）目標，財政部建議將電動車減免貨物稅、牌照稅優惠同步延長至2030年底。據評估，貨物稅、牌照稅減免及帶來的經濟利益等綜合影響稅收每年平均約96億元。

另外經濟部、國發會、財政部共同推出企業併購法修法，也是本會期優先法案。修法明定，公司依企併法規定被其他公司收購為其100%持股子公司，且收購公司經國發會認定為產業控股公司，股東就讓與公司股份給收購公司作為對價，抵繳其承購收購公司股款的證券交易所得，可選擇免計入當年最低稅負，在實際轉讓時再申報核課。