港商在台辦事處遭美列管 經部要查

美國商務部日前將全球卅二個實體列入出口管制實體名單，其中一家台灣實體也上榜。經濟部昨天表示，該業者為港商在台設立的辦事處，並無進出口廠商資格，經濟部將進一步查核實際經營業務是否與當初申請相符，並呼籲業者出口貨品時做好盡責調查。

美國工業暨安全局（ＢＩＳ）官網於當地時間十二日公告，以國家安全為由將卅二家企業列入出口管制實體名單。

經濟部國際貿易署昨天表示，被美商務部列入實體名單的包括中國大陸（廿三家）、印度（一家）、伊朗（一家）、新加坡（一家）、台灣（一家）、土耳其（三家）和阿拉伯聯合大公國（兩家）的實體。這些實體遭美方列為管制對象的原因，包括支持中國軍事現代化、參與中國先進運算及晶片製造與銷售，提供裝備給軍事、政府、安全部門，以及協助俄羅斯取軍事用品等。

貿易署表示，美方這次公布的列管對象以陸商為主，台灣遭列名的業者為港商在台設立的辦事處，經查該辦事處並未有進出口廠商資格，經濟部將進一步查核這家辦事處實際經營業務是否與當初申請相符。

官員指出，為履行防止大規模武器擴散的國際義務，因協助武擴活動而遭國際制裁的實體，也可能被列入台灣的實體名單，呼籲業者出口貨品時應做好盡責調查，包括進行最終使用者及用途查核等。

為協助業者落實盡職調查，經濟部表示將持續加強出口管制宣導活動，今年一至八月已舉辦十六場，包括邀請熟悉美國出口管制及制裁法規的法律專家，向業者說明相關管制規定，以協助業者避免違規而遭致制裁。