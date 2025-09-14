港商在台辦事處遭美方列實體名單 經部呼籲落實調查

美商務部近日將全球32個實體列入實體名單，經濟部14日表示，美商務部此次公布之列管對象以陸商為主，臺灣遭列名之業者為港商在臺設立之辦事處。經查，該辦事處並未有進出口廠商資格，經濟部將進一步查核該辦事處實際經營業務是否與當初申請相符。

美商務部近日將全球32個實體列入列為管制對象名單，包括中國大陸（23家）、印度（1家）、伊朗（1家）、新加坡（1家）、台灣（1家）、土耳其（3家）和阿拉伯聯合大公國（2家）之實體。

這些實體遭美商務部列為管制對象之原因包括支持中國大陸軍事現代化、參與大陸先進運算及晶片製造與銷售，提供裝備予軍事、政府、安全部門，以及協助俄羅斯取軍事用品等。

美商務部此次公布之列管對象以陸商為主，臺灣遭列名之業者為港商在臺設立之辦事處。經查，該辦事處並未有進出口廠商資格，經濟部將進一步查核該辦事處實際經營業務是否與當初申請相符。

經濟部重申，為履行防止大規模武器擴散之國際義務，因協助武擴活動而遭國際制裁之實體，亦可能遭列入我國之實體名單，爰呼籲業者出口貨品時，應做好盡責調查，包括進行最終使用者及用途查核等。

為協助業者落實盡職調查，經濟部持續加強出口管制宣導活動，114年1-8月已舉辦16場，其中包括邀請熟悉美國出口管制及制裁法規之法律專家，向業者說明相關管制規定，以協助業者避免違反我國或主要國家法規而遭致制裁。